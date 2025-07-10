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F1》震撼！曾率領紅牛車隊合計摘14冠 20年領隊霍納突然遭開除

2025/07/10 11:22

紅牛領隊霍納下台一鞠躬。（資料照，美聯社）紅牛領隊霍納下台一鞠躬。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績下滑的紅牛車隊，昨天突然做出巨大變動，宣布開除執掌20年紅牛領隊的霍納（Christian Horner），震驚體壇。紅牛公司旗下的另一支車隊Racing Bulls的領隊梅基斯（Laurent Mekies），將出任紅牛車隊領隊。

紅牛車隊在聲明中並未說明解雇霍納的原因，但感謝霍納過去的貢獻，並表示他將是「永遠是我們車隊歷史的重要部分。」

霍納自2005年起執掌紅牛車隊領隊有20年時間，幫助車隊拿下奪得8座車手冠軍，以及6座車隊冠軍。其中名將維特爾（Sebastian Vettel）、現役頭號車手維斯塔潘（Max Verstappen）各拿4座車手冠軍，維斯塔潘更是自2021起連4年奪冠。

此外，霍納去年被指控對一名女性員工有不當行為，他本人否認指控，紅牛車隊調查後仍讓他繼續擔任車隊領隊。

霍納、現役頭號車手維斯塔潘（右）。（資料照，法新社）霍納、現役頭號車手維斯塔潘（右）。（資料照，法新社）

不過，今年的F1賽季，麥拉倫以460分高居車隊第一，法拉利以222分排第二，賓士車隊以210分排第三，紅牛車隊以172分積分排第四。

本季車手前兩名都是麥拉倫車隊，澳洲車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）以234分高居第一，英國車手諾里斯（Lando Norris）以226分居第二，維斯塔潘以165分排第三。

《美聯社》報導，紅牛車隊近年面臨不少問題，包含維斯塔潘拒絕承諾在2026年續留紅牛車隊，原本紅牛車隊的頂級汽車設計師紐維 （Adrian Newey）去年9月轉戰奧斯頓·馬丁（Aston Martin）車隊等等。

而紅牛車隊今年調整第二號車手，去年季後與車手裴瑞茲（Sergio Perez）分道揚鑣，季初擔任紅牛第二號車手的澳洲車手勞森（Liam Lawson）表現欠佳，因此季中改找日本車手角田裕毅取代勞森。未料角田裕毅的表現也不盡理想，近5場比賽都未能取得積分。

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角田裕毅。（資料照，美聯社）角田裕毅。（資料照，美聯社）

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