MLB》生涯初登板就狂飆洋基本季最快火球！24歲潛力右投獲布總盛讚

施利特勒。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以9：6擊敗水手拿下3連勝，24歲潛力火球男施利特勒（Cam Schlittler）迎來大聯盟生涯初登板，繳出先發5.1局失3分好投，不僅賞對手7張老K，還飆出洋基本季最快火球，賽後也獲得總教練布恩（Aaron Boone）讚賞。

日前主力右投施密特（Clarke Schmidt）因尺側副韌帶（UCL）撕裂，預計要動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）整季報銷，洋基也拉上農場第10名的施利特勒。今天正式在大聯盟開箱，施利特勒生涯第6球就飆到99.9英哩，第10球就飆到100英哩，技驚四座。

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最終施利特勒主投5.1局用75球有52顆好球，挨4安包含2轟失掉3分，飆出7次三振，包含2度K掉大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）生涯首K也是賞給他，另有2次保送，喜摘生涯首勝。施利特勒速球均速97.9英哩，值得一提的是，今年洋基先前最快的球速，是桑托斯（Yerry De Los Santos）的98.5英哩，而施利特勒今天有7球超越此球速。

施利特勒退場時，全場洋基球迷也起身為他鼓掌。賽後他坦言，登上大聯盟是他一生的目標，能在洋基球場投球簡直有如夢想成真；對於球迷的滿堂彩，他也直言自己還在消化，但這是很棒的滋味，也很高興他的家人能在現場見證這一切。施利特勒補充，他想把自己的首K球，親手送給父母。

洋基總教練布恩也對施利特勒的表現讚譽有加，「他很棒，一切都在他掌握之中，直球非常剛猛，變化球也搭配恰到好處，無論是卡特球、曲球或滑球，都能拿來搶好球數。雖然對手進入第2輪打擊有逮到他的幾顆變化球，但你能看見他的球威，以及在場上的冷靜與沉著。」

「太猛了！（It was sick.）」今天雙響砲的「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也大力稱讚施利特勒，「從二壘看他把球投出去的瞬間、球的尾勁，以及打者反應不及的模樣，真的太猛了。」被問及是否認為施利特勒會緊張，奇澤姆笑說：「他臉頰很紅欸，我不知道他緊不緊張啦，但他今天表現很出色，在投手丘上看起來很冷靜。」

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