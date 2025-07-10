MLB》42歲三屆塞揚名投韋蘭德6局7K吞第7敗！慘寫92年最悲情紀錄

韋蘭德。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）本季一勝難求，今天先發面對費城人繳出6局7K的優質先發，但最終球隊以0：13慘遭打爆，韋蘭德吞下本季第7敗，不僅首勝遲遲無法開張，還寫下超悲情紀錄。

韋蘭德此役先發6局用96球有66顆好球，被敲出7支安打，包含4局上哈波（Bryce Harper）的2分砲，失掉4分只有2分是責失分，送出7次三振，吞下本季第7敗，賽後防禦率4.70。韋蘭德本季三振數來到67次，生涯則累積3483K。

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生涯262勝的的韋蘭德今天依舊無法奪下本季首勝，根據《OptaSTATS》指出，自1933年舉辦全明星賽以來，已經有超過4200名投手在明星賽前，以先發身份累積至少65次三振，其中只有1人沒有拿下任何勝投，就是今年的韋蘭德。

韋蘭德退場後，巨人牛棚完全崩盤，第2任後援貝克（Tristan Beck）投0.1局挨5安狂失6分自責分，亞歷山大（Scott Alexander）0.2局失1分，最終巨人還啟用外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）登板來收拾殘局；反觀費城人投打俱佳，先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）7局只被敲3安無失分，飆出7次三振，收下本季第8勝。

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