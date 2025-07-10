MLB》曾傳道奇想要他 馬林魚前塞揚強投失6分吞敗、ERA破7

馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）今天主投5局失掉6分，這是他連3場先發單場失掉至少6分，馬林魚最後在客場以2比7敗給紅人。馬林魚在這次與紅人的3連戰，仍以2勝1敗帶走系列賽。

阿爾坎塔拉首局就被紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）敲適時二壘安打、海依斯（Austin Hays）和史岱芬森（Tyler Stephenson）的適時安，第一局就失掉3分。阿爾坎塔拉在第4局被紅人打者馬提（Noelvi Marte）敲兩分砲，克魯茲再敲適時安，讓紅人單局再拿3分。

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總計阿爾坎塔拉5局投球用108球，被敲9安包含1轟，失掉6分，賞4次三振、丟2次保送，另有1次暴投，吞本季第9敗，賽後防禦率為7.22。阿爾坎塔拉近3場先發合計17局失掉18分。

馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉。（路透）

阿爾坎塔拉是2022年國聯塞揚獎得主，他在2023年動手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），休養一年多，今年重返賽場後狀況不理想，本季先發18場戰績4勝9敗、防禦率7.22，共投91局被敲98安，包含挨了12轟，被打擊率2成71，每局被上壘率為1.48。

此外，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）先前撰文指出，道奇想要一名先發投手，「阿爾坎塔拉是他們想要的人。」

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