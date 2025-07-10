MLB》哥哥爆料被交易到道奇很開心！前明星終結者一球未投又被下放

狄亞茲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前明星終結者狄亞茲（Alexis Díaz）在5月底被紅人交易至道奇，昨天被拉上大聯盟，也是他加入道奇後首度重返大聯盟，然而他一球未投，今天再度遭下放回3A。

曾在2023年入選明星賽的狄亞茲，昨天被道奇拉上大聯盟，《AM 570 LA Sports》也發布他的哥哥、大都會明星終結者E.狄亞茲（Edwin Díaz）的採訪。E.狄亞茲透露，他原本希望弟弟被交易來大都會而非道奇，但也為他感到開心，期待他再度重返大聯盟投球。

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E.狄亞茲表示，自從弟弟被交易之後，兩人就一直保持聯絡，「他真的很開心，他非常感激自己能被交易到道奇，他現在真的很開心。」E.狄亞茲也認為，雖然弟弟本季狀況不佳，但只需要修正自己的投球機制，加上道奇「投手再生工廠」的美名，一定有辦法找到問題並幫助他。

然而道奇今天賽前宣布，明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）正式脫離傷兵名單，狄亞茲也將再度被下放3A。狄亞茲被交易到道奇後在3A出賽6場，投4.2局失掉8分自責分，投出5次四壞保送、2次觸身球3次三振，防禦率9.64。如今一球未投又要回到3A，狄亞茲只能繼續等待機會。

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