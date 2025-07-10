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MLB》蔡其昌將拜會他 台美混血球星卡洛爾開轟、相隔近1個月炸裂

2025/07/10 12:50

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天擊出陽春砲，本季第21轟出爐、另單場吞4次三振。響尾蛇靠著佩多摩（Geraldo Perdomo）的滿貫砲在內，全場出現4發全壘打，響尾蛇最後在客場以8比2擊敗教士。響尾蛇目前仍以46勝47敗居國家聯盟西區第四。

卡洛爾前4打席都吞三振，第9局他擊出右外野陽春砲，這是他自美國時間6月13日之後再度開轟。此外，卡洛爾前4打數都吞三振，這是卡洛爾近4場第二度單場吞4K。

卡洛爾本季出賽77場，敲出21轟排全隊第二多，貢獻46分打點，賽後打擊率為2成50，整體攻擊指數（OPS）為0.897，另跑出10次盜壘成功。

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

響尾蛇全場有8安，卻有4發全壘打，包含麥肯（James McCann）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）和卡洛爾的陽春砲，佩多摩在5局上轟出滿貫彈。

響尾蛇先發右投普法特（Brandon Pfaadt）主投8局失2分，收本季第9勝。教士先發投手席斯（Dylan Cease）主投6局失6分，吞本季第9敗。

此外，中職會長蔡其昌今天稍早在社群媒體發文，表示已經飛抵美國，並附上與前職棒球星郭泓志、中職祕書長楊清瓏的合照。蔡其昌將拜會卡洛爾、勇士費爾柴德（Stuart Fairchild）、小熊強納森‧龍（Jonathon Long）等3位台美混血好手，邀請他們參加在明年3月的世界棒球經典賽，為台灣隊助陣。

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