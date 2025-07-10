TPVL》台北伊斯特首位官宣洋將 找來研究火星的博士法國主攻手哈雷

哈雷。（球隊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟的台北伊斯特今正式宣布，法國197公分的主攻手哈雷（Titouan Hallé）加盟，也是球隊最新宣布的第一位洋將。

哈雷現年26歲，攻擊高度達355公分、攔網高度335公分，展現出色的穩定性與抗壓能力，並曾在2023–2024賽季加入 Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique（SNVBA），以助隊奪下隊史首座法國聯賽冠軍、成功挺進歐洲冠軍聯賽，對於首次來到亞洲聯賽，他表示：「台北是一個充滿活力與文化的城市，我非常期待探索台灣的排球環境，也希望能用自己過去在歐洲的經驗幫助球隊進步。我相信台北伊斯特是一個能讓我發揮與成長的舞台，我已準備好迎接挑戰。」

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值得一提的是，哈雷除了排球運動員的身分外，同時也投入地球科學的學術研究，他畢業於 INSA Rennes 工學院，取得工程碩士學位，目前於法國雷恩大學攻讀地球科學博士學位，他的研究聚焦於火星河谷的侵蝕過程，以及地下水在其中所扮演的角色，特別針對劇場型河谷中沉積物的運移與侵蝕動力學進行分析。具備地質、空間地形與行星科學的跨領域背景，讓他在場上場下都維持高度自律與專注，是少數兼顧學術與運動訓練的球員之一。

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