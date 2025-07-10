晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》楚奧特雙響砲、生涯400轟M6！ 索勒超前彈助天使逆轉勝

2025/07/10 13:56

天使球星楚奧特。（美聯社）天使球星楚奧特。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天單場雙響砲進帳3打點，索勒（Jorge Soler）在8局下轟出超前兩分砲，幫助天使隊在主場以11比8擊敗遊騎兵。天使隊目前以45勝47敗居美聯西區第三，遊騎兵以45勝48敗排美聯西區第四。

遊騎兵前3局靠捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）的陽春砲在內拿到3分，天使3局下先靠沙努爾（Nolan Schanuel）高飛犧牲打拿1分，接著楚奧特敲追平兩分砲，幫助天使追成3比3平手，阿德爾（Jo Adell）擊出適時長打，天使單局進帳4分。

天使球星楚奧特（右）。（法新社）天使球星楚奧特（右）。（法新社）

遊騎兵4局上攻進2分要回領先，4局下天使打者德阿諾德（Travis d'Arnaud）敲陽春砲，楚奧特5局下擊出超前陽春彈，幫助天使以6比5超前比數。但6局上東岡凱爾敲安為攻回1分為遊騎兵追平比數，7局上遊騎兵球星西米恩（Marcus Semien）轟出兩分砲，幫助遊騎兵以8比6超前。

天使打線7局下靠沃德（Taylor Ward）帶有2分打點的適時安打追成平手，8局下天使打者索勒擊出左外野超前兩分砲，加上沙努爾適時安追加保險分。天使終結者簡森（Kenley Jansen）後援1局無失分，收本季第16次救援成功，幫助天使上演逆轉勝。

楚奧特全場2安都是全壘打，進帳3分打點，賽後打擊率為2成33。楚奧特本季出賽66場，交出16轟、36分打點，生涯累積394轟，今年有望達成生涯400轟里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中