MLB》楚奧特雙響砲、生涯400轟M6！ 索勒超前彈助天使逆轉勝

天使球星楚奧特。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天單場雙響砲進帳3打點，索勒（Jorge Soler）在8局下轟出超前兩分砲，幫助天使隊在主場以11比8擊敗遊騎兵。天使隊目前以45勝47敗居美聯西區第三，遊騎兵以45勝48敗排美聯西區第四。

遊騎兵前3局靠捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）的陽春砲在內拿到3分，天使3局下先靠沙努爾（Nolan Schanuel）高飛犧牲打拿1分，接著楚奧特敲追平兩分砲，幫助天使追成3比3平手，阿德爾（Jo Adell）擊出適時長打，天使單局進帳4分。

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天使球星楚奧特（右）。（法新社）

遊騎兵4局上攻進2分要回領先，4局下天使打者德阿諾德（Travis d'Arnaud）敲陽春砲，楚奧特5局下擊出超前陽春彈，幫助天使以6比5超前比數。但6局上東岡凱爾敲安為攻回1分為遊騎兵追平比數，7局上遊騎兵球星西米恩（Marcus Semien）轟出兩分砲，幫助遊騎兵以8比6超前。

天使打線7局下靠沃德（Taylor Ward）帶有2分打點的適時安打追成平手，8局下天使打者索勒擊出左外野超前兩分砲，加上沙努爾適時安追加保險分。天使終結者簡森（Kenley Jansen）後援1局無失分，收本季第16次救援成功，幫助天使上演逆轉勝。

楚奧特全場2安都是全壘打，進帳3分打點，賽後打擊率為2成33。楚奧特本季出賽66場，交出16轟、36分打點，生涯累積394轟，今年有望達成生涯400轟里程碑。

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