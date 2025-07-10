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亞聯盃橄欖球賽高雄開打 7/12台、星之戰邀球迷到場應援

2025/07/10 13:06

台灣隊與泰國隊的精彩對決。（圖由Rugby Asia 247提供）台灣隊與泰國隊的精彩對決。（圖由Rugby Asia 247提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年亞洲聯盟盃橄欖球賽9日在高雄國家體育場開打，新加坡、菲律賓、泰國及台灣4支隊伍計120名選手參賽，台灣隊昨首戰泰國以19比20吞敗，12日下午4點將對戰新加坡，免費邀球迷入場應援。

　亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽2024年由我國與泰國、菲律賓、新加坡橄欖球協會共同發起，本屆除首度移師台灣舉辦外，更加入關島作為聯盟夥伴；在高雄市運動發展局局長侯尊堯見證下，新加坡、泰國、菲律賓及中華民國橄欖球協會共同簽署MOU，促進東亞地區橄欖球發展及合作，提高亞洲橄欖球整體水平。

　亞聯盃橄欖球賽去年甫開打，已被世界橄欖球總會將賽事列為世界15人制排名積分賽。12日下午4時，台灣好手由亞運代表隊教練洪吉祥領軍，將與新加坡隊進行精彩銅牌戰，當日下午6點則由菲律賓和泰國進行金牌戰。

球迷將可在高雄國家體育場欣賞橄欖球的國際級賽事。（圖由Rugby Asia 247提供）球迷將可在高雄國家體育場欣賞橄欖球的國際級賽事。（圖由Rugby Asia 247提供）

高雄市運發局長侯尊堯（中）見證下，新加坡、泰國、菲律賓及中華民國橄欖球協會共同簽署MOU合作推廣橄欖球。（圖由Rugby Asia 247提供）高雄市運發局長侯尊堯（中）見證下，新加坡、泰國、菲律賓及中華民國橄欖球協會共同簽署MOU合作推廣橄欖球。（圖由Rugby Asia 247提供）

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