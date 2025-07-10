中職》K歌主題日售出逾8成座位 兄弟公布大巨蛋票價！

中信兄弟今公布下半季大巨蛋售票資訊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟即將在8月份第一個週末於臺北大巨蛋迎接最受大家矚目的《龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週》活動，自6月底開賣至今，已售出超過8成的座位區域，僅剩下些許座位區域提供球迷朋友線上搶購。

今中信兄弟球團也正式公告《排球少年!!》聯名主題週，以及《Zespri快充 兄弟快衝！》下半季平日大巨蛋主場售票資訊，售票時間將於7/15（二）中午12點30分，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票，7/18（五） 中午12點30分則將開放全面售票，邀請百萬象迷一起進場，集結進化力量。

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中信兄弟球團正式公告《排球少年!!》聯名主題週大巨蛋主場售票資訊。（球團提供）

中信兄弟今年下半季第2檔臺北大巨蛋主題日活動，特別與當今最火紅的少年漫畫《排球少年!!》聯名，打造《排球少年!!》聯名主題日 — 飛べ！最強的王者！期待能夠與劇情中的「同步攻擊」默契，注入中信兄弟成為黃衫軍團結的力量，那股貫穿場上的信念與熱血，將在臺北大巨蛋全面凝聚！邀請球迷朋友於8/22（五）-8/24（日），一起前進中信兄弟大巨蛋主場，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽。

此外，中信兄弟也公布下半季臺北大巨蛋主場平日場次售票資訊，8/27（三）與8/28（四）兩天，舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》活動日，讓 Zespri 幫你快充營養、全力為兄弟加油！而原訂9/18（四）與9/19（五）於臺中洲際棒球場進行平日主場賽事也將調整場地至臺北大巨蛋，相關季票會員場地調整補償資訊，也請球迷朋友持續關注中信兄弟官方社群粉絲專頁。

中信兄弟臺北大巨蛋8/22（五）-8/24（日）主題週活動以及4場平日主場賽事將於7/15（二）12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員9/18（四）-9/19（五）優先選位，18:30開放大巨蛋場次優先購票；7/16（三）10:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，18:30起享象悠遊卡會員優先購買，7/17（四）10:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，7/18（五）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPOR TS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟球團公布大巨蛋平日賽事票價。（球團提供）

中信兄弟公布下半季大巨蛋售票資訊。（球團提供）

中信兄弟公布下半季大巨蛋售票資訊。（球團提供）

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