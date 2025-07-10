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中職》LINE TODAY攜手野球革命推出全賽事數據服務 啟動觀賽新浪潮

2025/07/10 13:45

LINE TODAY推出全賽事數據服務，啟動數據觀賽新浪潮。（LINE TODAY提供）LINE TODAY推出全賽事數據服務，啟動數據觀賽新浪潮。（LINE TODAY提供）

〔體育中心/綜合報導〕隨著2025年中華職棒下半季開打，LINE TODAY中職賽事服務持續吸引大量球迷關注。為滿足球迷日益多元的觀賽需求，LINE TODAY與台灣指標棒球數據團隊「野球革命」合作，導入即時資料串接技術，將為球迷帶來中職六隊全賽事的逐球紀錄、球員表現、預期勝率等賽事資訊，讓球迷除了觀看轉播，也能藉由數據資料掌握比賽細節，不只「看懂」球賽，更能「讀懂」賽事精髓。此外，LINE TODAY也宣布與日本最大體育平台Sportsnavi展開內容合作，透過日媒觀點，剖析日職與美職賽事亮點，拓展球迷觀賽視野。

LINE TODAY攜手野球革命，即時串接賽事數據，關鍵表現一手掌握

LINE TODAY本季預計轉播超過180場中職賽事，涵蓋統一獅、味全龍與富邦悍將等主場戰役，而除了影音直播場次外，為滿足球迷對六隊全賽事的即時賽況、賽事數據及球員表現的需求，LINE TODAY首度與「野球革命」合作，打造一站式數據觀賽介面，推出「賽程表」、「即時賽況逐球更新」與「預期勝率」*三大核心功能，球迷即刻洞察比賽風向、關鍵逆轉與致勝契機。

賽程表：提供完整賽季賽程查詢功能，快速掌握每日對戰組合與開打時間，規劃追賽不漏接。

即時賽況資訊逐球更新：賽事進行中可即時查看比分、逐球紀錄、投打表現，精準掌握戰局走勢。

預期勝率：於賽事頁中，考量比分、局數、出局數與壘包狀況，即時推算雙方勝率變化，幫助球迷掌握關鍵攻防轉折，洞察致勝契機。

*由「野球革命」根據中職近五年、超過千場一軍賽事資料建模，考量比分、局數、出局數與壘包狀況，提供即時的理性勝率參考。

這次與LINE TODAY合作，野球革命表示：「LINE 即時逐球速報新功能，讓比賽不再只發生在球場上，透過每一球的數據呈現，讓更多觀眾能即時參與、同步感受比賽節奏。 數據在現代棒球中扮演著關鍵角色，不僅能量化選手表現、精準有效率的加強選手不足的地方，同時讓無打棒球經驗的球迷能透過數據更理解比賽，建立自己的判斷與觀點。對許多觀眾而言，數據就像是閱讀比賽的『新語言』，不但提升觀賽樂趣，也為社群討論提供更有深度的依據。」

此外體育主播楊正磊亦分享自身使用心得：「平常習慣用手機查看數據，LINE的文字轉播在視覺上非常舒服，整體介面也很符合人性直覺，而且加入『預期勝率』特別吸引我，它有點像是放大檢視每一個打席的影響力，凸顯每一次投打對決的精彩與重要性！」棒球自媒體台南Josh也指出：「這個功能讓觀眾有其他的選擇能夠掌握到即時資訊。」

LINE TODAY串接即時賽事數據，助球迷掌握戰局走勢。（LINE TODAY提供）LINE TODAY串接即時賽事數據，助球迷掌握戰局走勢。（LINE TODAY提供）

12強奪冠促成跨國合作，LINE TODAY攜手Sportsnavi，解析日本、美國職棒最新戰況

去年12強奪冠的熱潮不僅在台灣再次點燃全民棒球熱，也引起國際媒體更關注台灣的棒球實力以及應援文化，進而促成LINE TODAY 與日本最大綜合體育平台Sportsnavi的合作契機，雙方將攜手提供LINE TODAY用戶更多美職（MLB）與日職（NPB）相關的新聞、評論與分析，並聚焦台灣旅日球員的最新動態與賽事表現，為球迷提供來自日本媒體視角的棒球觀察與評析。

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