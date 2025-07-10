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MLB》洋基不要的捕手讓紅襪撿到寶 納瓦瑞茲成當今大聯盟阻殺王

2025/07/10 15:05

紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲。（路透）紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）今天單場2安1打點，包含擊出一發陽春砲，本季第8轟出爐，幫助紅襪最後在主場以10比2輕取洛磯。納瓦瑞茲此戰蹲捕上演一次盜壘阻殺成功，這是他本季第19次盜壘阻殺，獨居全大聯盟最多。

納瓦瑞茲去年在洋基隊時期升上大聯盟，僅出賽6場，留下打擊率2成31的成績。納瓦瑞茲去年季後被洋基交易至紅襪，讓條紋軍拿到小聯盟投手羅德里奎茲克魯茲（Elmer Rodriguez-Cruz）、以及獲得國際簽約金額度。

由於紅襪主戰捕手王康納（Connor Wong）受傷，讓納瓦瑞茲獲得出賽機會。納瓦瑞茲本季出賽70場交出8轟、30分打點，打擊率2成80的成績。

納瓦瑞茲今天首局抓二壘抓到洛磯跑者貝克（Jordan Beck），上演本季第19次盜壘阻殺，本季盜壘阻殺率為2成79。

紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲把對方跑者觸殺在本壘前。（美聯社）紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲把對方跑者觸殺在本壘前。（美聯社）

數據網站《Baseball Savant》顯示，納瓦瑞茲在捕手阻殺期望值高達「+6」居全大聯盟最佳，意即相較聯盟平均可以多抓下6次阻殺。

波士頓媒體《Masslive》報導，紅襪隊獲得納瓦瑞茲後，認為他的防守需要改進的唯一方面是臂力，球隊在春訓期間讓投手部門協助參與，改善他的傳球機制。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，納瓦瑞茲的腳步是他阻殺能力優異的關鍵，「他的腳步真的很出色，你如果看到他賽前接內野滾地球的時候，他會去二壘或游擊練習，他的腳步很好。」

柯拉也說，「我原本以為我們拿到的是一名防守型捕手，隨著時間推移，可能會成為一名每天出賽的球員，但不是今天，不過王康納受傷，他接下這根接力棒，現在仍持續往前跑。」

「他值得稱讚，對於一名沒有人預期會打出這種表現的球員來說，他真的很努力才走到現在這一步，尤其是打擊方面。」柯拉說，「在蹲捕方面，像今天首局的那次阻殺，偷好球、擋球，這一切讓人看得很享受。」

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