MLB》洋基不要的捕手讓紅襪撿到寶 納瓦瑞茲成當今大聯盟阻殺王

〔體育中心/綜合報導〕紅襪26歲菜鳥捕手納瓦瑞茲(Carlos Narvaez)今天單場2安1打點,包含擊出一發陽春砲,本季第8轟出爐,幫助紅襪最後在主場以10比2輕取洛磯。納瓦瑞茲此戰蹲捕上演一次盜壘阻殺成功,這是他本季第19次盜壘阻殺,獨居全大聯盟最多。

納瓦瑞茲去年在洋基隊時期升上大聯盟,僅出賽6場,留下打擊率2成31的成績。納瓦瑞茲去年季後被洋基交易至紅襪,讓條紋軍拿到小聯盟投手羅德里奎茲克魯茲(Elmer Rodriguez-Cruz)、以及獲得國際簽約金額度。

由於紅襪主戰捕手王康納(Connor Wong)受傷,讓納瓦瑞茲獲得出賽機會。納瓦瑞茲本季出賽70場交出8轟、30分打點,打擊率2成80的成績。

納瓦瑞茲今天首局抓二壘抓到洛磯跑者貝克(Jordan Beck),上演本季第19次盜壘阻殺,本季盜壘阻殺率為2成79。

數據網站《Baseball Savant》顯示,納瓦瑞茲在捕手阻殺期望值高達「+6」居全大聯盟最佳,意即相較聯盟平均可以多抓下6次阻殺。

波士頓媒體《Masslive》報導,紅襪隊獲得納瓦瑞茲後,認為他的防守需要改進的唯一方面是臂力,球隊在春訓期間讓投手部門協助參與,改善他的傳球機制。

紅襪總教練柯拉(Alex Cora)認為,納瓦瑞茲的腳步是他阻殺能力優異的關鍵,「他的腳步真的很出色,你如果看到他賽前接內野滾地球的時候,他會去二壘或游擊練習,他的腳步很好。」

柯拉也說,「我原本以為我們拿到的是一名防守型捕手,隨著時間推移,可能會成為一名每天出賽的球員,但不是今天,不過王康納受傷,他接下這根接力棒,現在仍持續往前跑。」

「他值得稱讚,對於一名沒有人預期會打出這種表現的球員來說,他真的很努力才走到現在這一步,尤其是打擊方面。」柯拉說,「在蹲捕方面,像今天首局的那次阻殺,偷好球、擋球,這一切讓人看得很享受。」

