世大運備戰》挑戰獎牌！體操混血好手陳瑞安 驕傲代表台灣

陳瑞安。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕混血好手陳瑞安即將首次代表台灣征戰德國世大運女子競技體操，她今天在國訓中心舉辦的媒體日表示，矢志把自己的最佳表現展現出來，尋求晉級單項決賽，甚至是挑戰登上頒獎台。

德國萊茵魯爾世大運將在7月16至27日登場，本屆派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、男籃、女籃、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道對打、跆拳道品勢、男排、女排、划船及沙灘排球。

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台灣在在2017年台北世大運由「鞍馬王子」李智凱奪鞍馬金牌，再來他又在2019年拿坡里世大運、2023年成都世大運都摘金，以完成3連霸告別世大運舞台。如今，台灣體操代表隊想要延續奪牌紀錄，陳瑞安將是熱門人選。

21歲的陳瑞安曾是瑞典國家隊成員，考量想在瑞典出頭有難度，而她每年暑假返台探親需維持體能，來自台灣的媽媽就因緣際會找上國家隊教練鄭焜杰，促成她在今年轉籍台灣，在6月也在亞洲錦標賽繳出亮眼成績，拿下女子全能第4名，也是台灣在亞錦賽女子全能的最佳成績。

陳瑞安很興奮可以代表台灣征戰世大運，她透露，以前是代表瑞典出賽，現在則是代表媽媽的國家比賽，「我對自己感到驕傲，因為我們比任何人都還要努力，大家都很幫助我們，在這麼多好的資源下，可以讓我有更完整的準備。」

按照鄭焜杰的訓練計畫，已經慢慢提升陳瑞安的動作難度，期望能在世大運有一番作為。陳瑞安則表示，「我想要做到我的最好，看我的程度可以到哪裡，能走到多遠，看能否晉級決賽或是奪牌。」

陳瑞安。（記者李惠洲攝）

陳瑞安。（記者李惠洲攝）

陳瑞安。（記者李惠洲攝）

陳瑞安。（記者李惠洲攝）

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