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世大運備戰》突破零牌荒！台灣男子鈍劍「F4」尋求締造歷史紀錄

2025/07/10 15:41

陳柏槐。（記者李惠洲攝）陳柏槐。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣擊劍隊過去未在世大運有奪牌紀錄，本屆男子鈍劍由巴黎奧運國手陳弈通搭配陳致傑、郭均祐、岳哲豪成為「F4」出征德國萊茵魯爾世大運，由於賽事跟世錦賽強碰，4位男子選手有望為台灣寫下歷史新頁。

德國萊茵魯爾世大運將在7月16至27日登場，本屆派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、男籃、女籃、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道對打、跆拳道品勢、男排、女排、划船及沙灘排球。

台灣擊劍實力近年逐漸提升，今年6月亞錦賽贏得團體銅牌，當中成員為陳弈通、陳致傑、郭均祐、許勝閎，如今保有陳弈通、陳致傑、郭均祐搭配岳哲豪，選手鬥志高昂，希望能帶著亞錦賽的狀態衝擊世大運。

陳弈通、陳致傑、郭均祐、岳哲豪4位大男孩感情不錯，也從今年2月開始一起生活，除了本屆世大運外，最重要還有明年的名古屋亞運。

由於世錦賽在7月21至30日於喬治亞登場，剛好和世大運強碰，評估世界各國預料會以世錦賽為優先，教練陳柏槐指出，「但就算是這樣我們還是不能輕敵，不管對手是誰都要先把自己準備好。」

選手平時如何培養默契？陳柏槐妙答就是一群小屁孩，每天團隊的氣氛都很歡樂。就像今天國訓中心舉辦媒體日，當媒體採訪陳弈通時，其他成員就在後面拿著手機，並故意打錯陳弈通的名字，原因就是「因為我們知道陳弈通討厭人家打錯他名字，所以才想故意鬧鬧他！」整個場面相當歡樂。

上屆在個人賽拿下隊史最佳第5名的陳致傑，這次再戰世大運就有感受到大家的開心氣氛，且每位選手都有一定的實力，團體賽不再面臨「缺1」局面，他覺得有機會可以挑戰獎牌。

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