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羽球》李洋被問部長人選臉尷尬 主持人秒搶麥克風封口

2025/07/10 16:25

李洋被問及運動部長熱門人選時表情尷尬，手中麥克風被主持人搶走。（記者蔡淑媛攝）李洋被問及運動部長熱門人選時表情尷尬，手中麥克風被主持人搶走。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕體育部即將在9月9日掛牌成立，首任運動部長由誰擔任備受關注，被視為首任熱門人選的張廖萬堅近日突然被爆料，時機相當敏感，而兩屆奧運羽球金牌選手李洋也是熱門人選人之一，身為瑪利亞快樂襪代言人的他，今天出席茶湯會公益聯名活動時被問及運動部長問題，則一臉尷尬、不回應，麥克風被活動主持拿走。

李洋去年高掛球拍後，目前於國體大任教，並積極投入公益與體育基層，被外界視為「黑馬」部長人選，對外一直沒有正面回應，但退役時就表示希望能繼續為體壇盡一份心力，也傳出上週運動部諮詢會議中，李洋受到行政院長卓榮泰召見。

李洋今天出席瑪利亞快樂襪與茶湯聯名公益活動，為瑪利亞心智青年畫家旻潔加油打氣，並手拿旻潔繪畫的快樂襪不斷宣傳，分享運動員經驗來鼓勵瑪利亞心智青年畫家，但被問及是運動部長熱門人選問題時，表情尷尬，未做回應，活動主持人則搶話並拿他的麥克風，讓他無法再發言。

備受矚目的運動部長被點名的人很多，包括長期關注體育事務的張廖萬堅、現任體育署長鄭世忠、師大教授陳美燕，以及兩屆奧運羽球男雙金牌李洋、奧運金牌「舉重女神」郭婞淳、網球名將盧彥勳，都是運動部籌備小組諮詢委員。

李洋被問及運動部長熱門人選時表情尷尬，手中麥克風被主持人搶走，無法發言。（記者蔡淑媛攝）李洋被問及運動部長熱門人選時表情尷尬，手中麥克風被主持人搶走，無法發言。（記者蔡淑媛攝）

李洋出席瑪利亞快樂襪與茶湯聯名公益活動，為瑪利亞心智青年畫家旻潔加油打氣（記者蔡淑媛攝）李洋出席瑪利亞快樂襪與茶湯聯名公益活動，為瑪利亞心智青年畫家旻潔加油打氣（記者蔡淑媛攝）

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