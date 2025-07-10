MLB》投手大谷持續進化中！ 日媒分析兩球路搭配成關鍵

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平將在13日先發對決巨人，這也是他在明星賽前最後一次登板，日媒撰文點出「投手大谷」仍處於調整期，還在透過實戰逐步尋找最佳手感與投球節奏。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，大谷翔平曾在首戰投出8顆伸卡球，但後面3場合計只有3顆。大谷在7月5日投出1顆伸卡球，當時出手角度為28度創生涯新低，不過之前都為34度，可見他目前在出手角度方面也尚未穩定。

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大谷翔平對此曾表示，以伸卡球為主投球，所以出手角度自然會變成那樣，相較於四縫線與指叉球，當然出手點會偏低一些，應該是受到這樣的影響。

內文指出，低角度的出手點也改變了大谷指叉球的軌跡，原本大谷的螺旋指叉球是垂直下墜的球路，但現在的球路和伸卡球幾乎難以分辨。換句話說，只有與伸卡球交錯使用時，這樣的球路才能發揮威力。但由於現在他伸卡球的使用頻率下降，未來將如何調整伸卡球與指叉球的搭配值得關注。

丹羽政善認為，大谷翔平的四縫線速球的旋轉效率也無法保持穩定，他在第3戰時投出了88.5%的數值，但第4戰下降至80.1%。綜合目前觀察，大谷翔平不論在出手角度、球種比例還是投打節奏上，仍處於實戰調整與策略微調的階段，正透過實戰尋找自己的最佳狀態，下半季將是他真正迎向全面復活的關鍵期。

另外，大谷翔平雙刀出鞘後，打擊狀況有明顯下滑，近20場比賽僅敲出5轟，打擊率只有0.216，尤其登板隔日的打擊成績十分慘淡，累計12打數無安打、吞下6次三振。

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