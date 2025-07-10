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7/10~8/31領點數＋換門票＋抽獎 北捷會員有望抱回味全龍6000元門票組合

2025/07/10 17:27

台北捷運公司與味全龍合作，推出北捷會員專屬應援活動。（資料照）台北捷運公司與味全龍合作，推出北捷會員專屬應援活動。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕中華職棒下半季開打，今（10日）起至8月31日止，台北捷運會員透過「台北捷運Go」App，台北捷運公司、味全龍隊合作專屬應援活動，就能領取捷運點數、兌換賽事門票及參加抽獎，最大獎為價值6000元的「龍閣家庭席」門票。北捷表示，新加入會員可獲限量龍隊主場門票、冰淇淋買1送1；現有會員登入可領捷運點1點，2點即可登記抽獎。

活動期間，新會員於「台北捷運Go」App輸入邀請碼「3131」完成註冊，可獲捷運點5點、指定品牌中杯以上冰淇淋買1送1兌換券；前2250名完成註冊，還有龍隊主場門票2張，點數、獎項預計隔週匯入帳戶。現有會員的部分，登入可領1點。

北捷指出，累積捷運點能兌換味全龍官網商品八五折優惠券、世界十二強棒球冠軍紀念一日票、天母棒球場和台北大巨蛋主場賽事門票，以及「大師兄」林智勝引退賽門票，數量有限。

除此之外，2點也可登記抽獎，北捷說明，獎項包含9月10日天母棒球場「龍星雙人席」（2名），各獲價值1200元雙人席內野門票及餐點；9月11日「龍閣家庭席」（1名），可獲8張家庭席門票、8人份美式分享餐，價值6000元。每個獎項僅限登記1次，9月2日公告中獎名單，並由專人聯繫通知領獎。

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