MLB》飆速155KM！道奇明星牛棚大將復健賽超殺 1局無失分飆2K

崔南。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星後援投手崔南（Blake Treinen）因右前臂緊繃在4月底脫離戰線，今在小聯盟3A進行首場復健賽，先發1局無失分，持續朝復出邁進。

崔南今日先發登板面對太空人3A，開賽連飆2次三振，再讓對手敲出三壘滾地出局，投出乾淨俐落三上三下，首場復健賽只投1局退場，表現亮眼。

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崔南此戰小試身手先發1局無失分，送出2K，用球數12球，球種有伸卡球、橫掃球、卡特球，最快球速催到96.5英哩（約155.3公里）。

崔南是道奇倚重的牛棚大將，本季在大聯盟已登板8場，成績0勝2敗、防禦率3.38，有2次救援成功、3次中繼成功，累積8局投球送出10次三振。

#Dodgers that's a 1, 2, 3, top of the first for Blake Treinen. He mainly threw breaking ball and slider. 12 pitches, 8 strikes, and K 2 batters. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/6L6QAW32uP — Dodgers_After_Duty （@msalas24） July 10, 2025

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