MLB》飆速155KM！道奇明星牛棚大將復健賽超殺 1局無失分飆2K

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星後援投手崔南(Blake Treinen)因右前臂緊繃在4月底脫離戰線,今在小聯盟3A進行首場復健賽,先發1局無失分,持續朝復出邁進。

崔南今日先發登板面對太空人3A,開賽連飆2次三振,再讓對手敲出三壘滾地出局,投出乾淨俐落三上三下,首場復健賽只投1局退場,表現亮眼。

崔南此戰小試身手先發1局無失分,送出2K,用球數12球,球種有伸卡球、橫掃球、卡特球,最快球速催到96.5英哩(約155.3公里)。

崔南是道奇倚重的牛棚大將,本季在大聯盟已登板8場,成績0勝2敗、防禦率3.38,有2次救援成功、3次中繼成功,累積8局投球送出10次三振。

