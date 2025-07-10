世大運備戰》18歲「體操學霸」廖奕淳即將成為政大新鮮人

體操選手廖奕淳。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕6月剛滿18歲的廖奕淳是德國萊茵魯爾世大運台灣女子競技體操隊年紀最小的成員，也即將進入政治大學就讀，成為「體操學霸」，也期許自己在首次世大運，能為團體多爭取分數。

德國萊茵魯爾世大運將在7月16至27日登場，本屆共有196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、男籃、女籃、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道對打、跆拳道品勢、男排、女排、划船及沙灘排球。

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身為昔日名將林祥威的子弟兵，身材嬌小的廖奕淳不僅在國中就大放異彩，在今年全中運更是橫掃5金，如今也首次當選世大運國手，將跟混血好手陳瑞安、杭州亞運平衡木銅牌丁華恬並肩作戰。

畢業台北市數位高中的廖奕淳，父母具理工科背景，她不僅體操成績優異，目前更確定錄取政大資訊科學系，屬能文能武的選手。

廖奕淳參加過亞錦賽、世界盃及世錦賽等，但首次參加屬綜合型國際運動會的世大運還是相當期待，她評估，如果能穩定發揮，個人項目地板、跳馬會較有競爭力。另外，廖奕淳近來還獲高人指點，曾擔任東京奧運日本隊教練的畠田友紀子也來台給予指導，希望能幫助廖奕淳更上層樓。

體操選手廖奕淳。（記者李惠洲攝）

體操選手廖奕淳。（記者李惠洲攝）

體操選手廖奕淳。（記者李惠洲攝）

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