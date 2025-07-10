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聽奧》東京夏季聽奧11/15登場 台灣派78人參賽拚佳績

2025/07/10 17:32

第25屆夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京舉行（體育署提供）第25屆夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京舉行（體育署提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）將於11月15日至26日在日本東京舉行，台灣代表隊自去年起即展開備戰計畫，今年國家代表隊選拔出11個運動種類、計20位教練與78位選手的參賽陣容。

上屆台灣代表隊計51位選手參賽，斬獲3金13銀14銅，合計30面獎牌的成績，是歷屆以來僅次於2009年我國台北市主辦聽障奧運的33面獎牌（11金11銀11銅）。

本屆台灣選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊參賽，上屆奪金的網球選手林家文、田徑許樂、保齡球謝盛福及陳建豪等菁英選手都在陣中。

除上述選手外，上屆獲得男子桌球團體賽銀牌的楊榮宗、王顗翔、盧仕杰、郭岳東；女子羽球雙打銀牌的沈彥汝、范榮玉，以及連續3屆都有奪牌紀錄的田徑女子標槍好手許安誼、男子撐竿跳選手陳重宇、射擊小將許明睿、女子好手高雅茹、保齡球張堯茜、王玉琴、羽球鄭成鼎、陳忠羿、網球王俊偉等眾多優秀選手，也都名列本屆代表隊之中，預期將是我國爭取獎牌的重點選手。

在延續戰力的同時，代表隊也展現世代交替的成果。我國聽障運動代表隊近年積極推動年輕化政策，本屆就有16名曾參與潛力新秀培育計畫、並持續獲得資源挹注的年輕選手逐漸嶄露頭角，成為國家隊主力，包括本屆最年輕、年僅16歲、來自新竹高商的游泳選手李翊菱；上屆以18歲初次參賽即勇奪男子10公尺空氣手槍銅牌的許明睿；在今年全中運男子100公尺項目中打破全國聽障紀錄的田徑新秀危宇澤；以及於2024年世界聽障青年運動會及亞太聽障運動會，分別在400公尺項目為我國斬獲佳績的田徑新星陳昀暄，皆為本屆賽會備受關注的明日之星。

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