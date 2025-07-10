高球》洪健堯新換鐵桿得心應手 仰德挑戰賽獨居領先明爭冠

洪健堯。（TPGA提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第五站仰德挑戰賽，洪健堯新換整套鐵桿得心應手，揮出低於標準桿7桿的65桿，暫時獨居領先；張簡克諺打出67桿，兩桿之差暫時居次。蔡辰鍇、林大銪及李士鴻同以4桿之差的69桿，暫並列第三，明天最後回合決賽爭奪冠軍。

位於新竹關西的山溪地球場今天一早至比賽結束雨勢不斷，還好都不大，球道與果嶺狀況良好。以台巡賽種子球員身份參賽洪健堯，首回合繳出8鳥1柏忌，他表示新換了一整套Mizuno鐵桿，除了昨天的練習日，今天首次打十八洞比賽，手感不錯，「球場是久違了，球桿是新換的，打得特別專注，享受著久未感受到的揮桿感覺與氛圍！」

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洪健堯透露，因為自去年底迄今一直在調揮桿與心態，感覺心態調得差不多了，可是揮桿總是不理想，因此與教練及球桿技師討論後，想改變一下，所以換了整套鐵桿組及一木桿，並利用這項兩回合比賽，測試一下新球桿與揮桿的感覺，「很高興找回球感，8鳥中大都是鐵桿與推桿合作無間拿下。」

洪健堯賽後還特別感謝太太，因為本週計劃一起去度假，但上週台巡賽他未能晉級，太座特別體諒犧牲度假，支持他繼續參加本週挑戰賽，並準備未來數週的台巡賽。

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