日職》阪神11連勝追平隊史超狂紀錄 最快16日點亮封王魔術數字

阪神橫掃廣島勇奪11連勝，最快16日點亮封王魔術數字。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕央聯龍頭阪神虎連勝氣勢正旺，今天靠著關鍵第7局灌進5分大局逆轉戰況，終場以6：3擊敗廣島鯉魚，三連戰完成橫掃，勇奪11連勝，最快將於7月16日點亮封王魔術數字「46」。

聯盟全壘打王佐藤輝明近日砲聲隆隆，2局上從廣島27歲左投森翔平手中敲出右外野陽春砲，連續兩天開轟，本季第24轟出爐，助隊取得1：0領先。

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阪神球星近本光司3局上敲出左外野安打，本季最速百安達陣，自新人年起連續7年達成單季100安的壯舉，成為隊史自「史上最佳游擊手」、傳奇名將吉田義男後的第2人。

阪神24歲左投伊原陵人前5局有效封鎖廣島打線，只被敲出2支安打，未讓對手攻占上得點圈，但6局下控球不穩，在2人出局一壘有人的情況下，連續投出2次四壞球保送，將壘包堆滿，阪神趕緊換上桐敷拓馬接替投球，但他一上來就對坂倉將吾投出觸身球掉分，之後又被秋山翔吾的中外野安打狙擊，廣島單局灌進3分超前。

廣島也中斷了阪神本季連續10場失分不超過2分的紀錄，猛虎軍團也無法打破1956年前輩們所創下的連續13場的聯盟紀錄。

阪神未讓廣島開心太久，7局上灌進5分逆轉比數，包括森下翔太和佐藤輝明的長打串聯，兩人此役都貢獻2分打點，阪神終場就以6：3逆轉贏球，廣島則是苦吞對戰8連敗，這是自1981年以來、相隔44年的最長連敗紀錄。目前在中央聯盟排名也落居第3，廣島與阪神的勝差已擴大到9.5場。

阪神近期拉出一波11連勝，追平隊史自實施兩聯盟制以來最長的連勝紀錄，他們有機會挑戰隊在單一聯盟時代創下的隊史最長14連勝。

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