晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》阪神11連勝追平隊史超狂紀錄 最快16日點亮封王魔術數字

2025/07/10 20:57

阪神橫掃廣島勇奪11連勝，最快16日點亮封王魔術數字。（取自產經體育）阪神橫掃廣島勇奪11連勝，最快16日點亮封王魔術數字。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕央聯龍頭阪神虎連勝氣勢正旺，今天靠著關鍵第7局灌進5分大局逆轉戰況，終場以6：3擊敗廣島鯉魚，三連戰完成橫掃，勇奪11連勝，最快將於7月16日點亮封王魔術數字「46」。

聯盟全壘打王佐藤輝明近日砲聲隆隆，2局上從廣島27歲左投森翔平手中敲出右外野陽春砲，連續兩天開轟，本季第24轟出爐，助隊取得1：0領先。

阪神球星近本光司3局上敲出左外野安打，本季最速百安達陣，自新人年起連續7年達成單季100安的壯舉，成為隊史自「史上最佳游擊手」、傳奇名將吉田義男後的第2人。

阪神24歲左投伊原陵人前5局有效封鎖廣島打線，只被敲出2支安打，未讓對手攻占上得點圈，但6局下控球不穩，在2人出局一壘有人的情況下，連續投出2次四壞球保送，將壘包堆滿，阪神趕緊換上桐敷拓馬接替投球，但他一上來就對坂倉將吾投出觸身球掉分，之後又被秋山翔吾的中外野安打狙擊，廣島單局灌進3分超前。

廣島也中斷了阪神本季連續10場失分不超過2分的紀錄，猛虎軍團也無法打破1956年前輩們所創下的連續13場的聯盟紀錄。

阪神未讓廣島開心太久，7局上灌進5分逆轉比數，包括森下翔太和佐藤輝明的長打串聯，兩人此役都貢獻2分打點，阪神終場就以6：3逆轉贏球，廣島則是苦吞對戰8連敗，這是自1981年以來、相隔44年的最長連敗紀錄。目前在中央聯盟排名也落居第3，廣島與阪神的勝差已擴大到9.5場。

阪神近期拉出一波11連勝，追平隊史自實施兩聯盟制以來最長的連勝紀錄，他們有機會挑戰隊在單一聯盟時代創下的隊史最長14連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中