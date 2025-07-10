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世大運備戰》注意了！18歲劉侑芸175公分 總教練點名她是奪牌黑馬

2025/07/10 19:26

世大運跆拳道對打培訓選手合影，左下二為劉侑芸。（記者李惠洲攝）世大運跆拳道對打培訓選手合影，左下二為劉侑芸。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣跆拳道代表隊本屆對打、品勢共26人參加世大運，總教練蘇泰源今日在國訓媒體日上點名，對打最年輕的18歲小將劉侑芸，有望成為奪牌黑馬。

德國萊茵魯爾世大運將在7月16至27日登場，本屆共有196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、男籃、女籃、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道對打、跆拳道品勢、男排、女排、划船及沙灘排球。

跆拳道過往曾是台灣在奧運、亞運、世大運的獎牌庫，只是隨著西亞、歐洲各國崛起，已難在國際賽獲取佳績，上次在世大運奪金已是蘇柏亞2019年拿坡里世大運女子53公斤級，她同時也是2018年杭州亞運金牌。

再度接下總教練兵符的蘇泰源指出，本屆代表隊選手都相當年輕，代表台灣跆拳道逐漸步入換血期，年輕選手最大優勢是敢衝敢拚，但也擔心面對大場面會怯場，導致過程無法專注，因此教練團必須適時協助選手。

劉侑芸是因父親同事為跆拳道教練，從國小一年級就開始接觸跆拳道，如今也首度當選世大運國手，不過她相當保守，「一場一場慢慢來，不會特別想太多。」不過，劉侑芸有175公分，且主攻女子49公斤級，身材相當有優勢，更重要是不易發胖體質，控制體重也不會有煩惱，蘇泰源看好她能挑戰獎牌，且未來性備受期待。

世大運跆拳道總教練蘇泰源。（記者李惠洲攝）世大運跆拳道總教練蘇泰源。（記者李惠洲攝）

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