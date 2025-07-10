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溫網》火爆浪子弗格尼尼宣告退休 5盤大戰艾卡拉茲成最後一舞

2025/07/10 20:54

弗格尼尼。（資料照，美聯社）弗格尼尼。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕弗格尼尼（Fabio Fognini）在2025年溫布頓網球錦標賽男單首輪惜敗之後，沉澱思考數日宣告退休，這位義大利「火爆浪子」上週與西班牙年輕衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的5盤大戰，已成為職業生涯「最後一舞」。

「我要和大家說再見了，這是揮別網壇的完美結局。」弗格尼尼今年5月自家羅馬大師賽前透露，計劃在未來12個月內離開賽場，不過全英草地俱樂部輸給人氣寵兒艾卡拉茲之後，38歲的他決定在溫網提前高掛球拍，「那場比賽我已用盡所有力量，不想再打球了。很榮幸能夠經歷或許是這項運動最輝煌的時代，曾與費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、 喬科維奇（Novak Djokovic）交過手，我會永遠珍藏許多美好回憶。」

弗格尼尼最佳ATP世界男單排名曾達第9，總計9座巡迴賽冠軍當中，包括2019年蒙地卡羅大師賽金盃，「原本我的夢想是打完明年蒙地卡羅，但已經不可能了。」他還透露，結束溫網時與家人一起抱著哭泣宣洩情緒，「很高興兒子能看到老爸和他的偶像比賽，還收到艾卡拉茲贈送的球衣禮物。」

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