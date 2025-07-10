TPBL》200顆鑽石總重逾5克拉！林書豪獲MVP專屬紀念戒指

林書豪（中）。（TPBL提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪榮獲TPBL職籃元年的年度、總冠軍戰雙料MVP殊榮，聯盟與國內珠寶品牌合作，特地為這位新北國王當家球星打造一只鑲嵌逾200顆鑽石、總重逾5克拉，主鑽更達1.5克拉的「年度最有價值球員」專屬紀念戒指，見證林書豪在台灣職籃發光發熱的榮耀時刻。

適逢TPBL創始元年的重要里程碑，ALUXE首度跨足運動賽事領域，獨家冠名贊助年度MVP獎項，斥資重金設計打造一枚價值數十萬元的專屬紀念戒指。TPBL表示，這枚戒指鑲嵌超過200顆鑽石、總重逾5克拉，主鑽更達1.5克拉，不論鑽石數量、工藝等級或重量規格，皆創下台灣職業運動史上前所未有的紀錄，完美體現林書豪在賽場上燃燒熱血、締造傳奇的精神。

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林書豪本賽季繳出場均19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截的全能數據，整體命中率43.4%、效率值19.5為本土球員之冠，也四度榮獲單月MVP，尤其關鍵時刻挺身而出，不僅展現NBA等級身手與領袖魅力，也為台灣籃壇注入嶄新氣象。ALUXE表示：「我們深信每一件信物都承載著生命中最珍貴的情感時刻。這座MVP紀念戒指不只是對勝利的肯定，更是向所有懷抱夢想、勇敢逐夢的球員致敬。」

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