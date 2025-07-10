NBA》湖人無意與詹皇延長合約？ 美媒曝紫金軍團未來規劃

詹姆斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前宣布將執行下季5260萬美元的球員選項，但未來是否確定續留湖人仍有變數。根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導指出，湖人無意與詹姆斯延長合約，未來將會圍繞東契奇（Luka Doncic）為核心組隊。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，在湖人近期所有的決策中，他們對詹姆斯合約的處理方式，最能反映球隊未來方向，球隊毫無意願與40歲的詹姆斯討論延長合約，這顯然表示湖人已經將球隊的核心轉向年輕的東契奇，並以他作為未來的門面。

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阿米克認為認為，詹姆斯目前與湖人的關係緊張，經紀人保羅（Rich Paul）曾主動對外發表聲明，表達詹姆斯對湖人當前操作方向的憂慮。

除了對詹姆斯的態度轉變外，湖人今夏的補強策略也可看出未來規劃，他們所簽下的球員包括艾頓（Deandre Ayton）、拉拉維亞（Jake LaRavia）與海伊斯（Jaxson Hayes），他們的合約將在2027年夏天前到期，或是球隊擁有控制權，為未來彈性操作預留空間。

此外，湖人還沒有動用珍貴的2031年首輪選秀權，選擇保留籌碼，意在為明年夏天的潛在大交易鋪路，屆時最多可動用3支首輪籤完成交易，複製他們當年奇蹟般網羅東契奇的模式。

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