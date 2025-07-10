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路跑》初馬跑出佳績 周鴻宇：初馬不錯就繼續挑戰吧！

2025/07/10 22:24

ASICS於 METASPEED TOKYO 即將上市之際，特別邀請馬拉松百傑菁英跑者齊聚一堂（記者吳孟儒攝）ASICS於 METASPEED TOKYO 即將上市之際，特別邀請馬拉松百傑菁英跑者齊聚一堂（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 運動品牌ASICS今天邀請馬拉松百傑菁英跑者齊聚一堂，分享自身突破歷程，男子長跑選手周鴻宇也希望在初全馬繳出亮眼成績後，下半季繼續突破個人最佳，進而挑戰全國紀錄。

周鴻宇過去最多以半馬為主，今年在東京馬拉松首度挑戰全馬，原本只是嘗試，沒想到初馬便跑出2小時23分58秒的不俗成績，他笑說：「既然初馬表現不錯，那就試試看全馬吧！」今年下半年，他也會再挑戰多場全馬，希望能鎖定破2小時20分，長期目標則瞄準全國紀錄。

另名男子長跑好手鄧新詮，去年因踩到樹枝的意外而造成腳骨裂，近期才逐漸重返賽道，但也是因為這次受傷，他更深刻感受到鞋子穩定性的重要性。

至於市民跑者陳美彤，從跑步當興趣，到經過系統化訓練後，在馬拉松賽事繳出不錯表現，在5000公尺、10000公尺、半馬及全馬皆跑進女子全國百傑，其中去年台北馬拉松跑出2小時58分20秒的個人最佳成績。

已經為「三寶媽」的陳美彤表示，除了時間管理很重要，保持健康亦是跑出好成績最大關鍵，畢竟受傷就不能好好訓練，而她也提到，全馬在30公里左右往往是個轉捩點，因此鞋子就很重要，是在最後階段輔助推進的好幫手。

ASICS於 METASPEED TOKYO 即將上市之際，特別邀請馬拉松百傑菁英跑者齊聚一堂（記者吳孟儒攝）ASICS於 METASPEED TOKYO 即將上市之際，特別邀請馬拉松百傑菁英跑者齊聚一堂（記者吳孟儒攝）

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