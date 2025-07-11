兄弟王牌洋投羅戈先發、溫網男單4強 今日賽事預告與轉播

羅戈。（資料照，記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場比賽轉播，教士右投瓦茲奎茲（Randy Vásquez）將與響尾蛇左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）交手，另一場則是水手和洋基的D-LIVE賽事，喜愛MLB的球迷們務必要鎖定轉播！

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中華職棒2場比賽，兄弟在洲際主場面對味全，由羅戈碰上龍聖；富邦鎮守「新莊城堡」對上台鋼，上演魔力藍、艾速特洋投對決。

溫網男單4強今天登場，喬科維奇（Novak Djokovic）強碰當今球王辛納（Jannik Sinner），西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）要和美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）交手，務必鎖定轉播！

MLB

09:35 響尾蛇@教士 緯來體育、愛爾達體育1台

12:30 水手@洋基 愛爾達體育1台（D-LIVE）

NBA夏季聯賽

08:00 湖人VS獨行俠 緯來體育

中華職棒

18:30 味全@兄弟 緯來體育

18:30 台鋼@富邦 MOMOTV、愛爾達體育3台

日本職棒

17:00 歐力士@火腿 DAZN2

WTT大滿貫賽 美國站

09:00 女雙八強/單打16強/混雙四強 愛爾達體育3台

溫布頓網球錦標賽

20:25、23:30 男單四強 愛爾達體育1台、博斯運動1台、MOMOTV（22:00）

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