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溫網》安尼西莫娃扳倒球后莎巴蓮卡 爆冷首闖大滿貫冠軍戰

2025/07/10 23:36

安尼西莫娃。（歐新社）安尼西莫娃。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤苦戰，4：6、6：4、4：6爆冷不敵美國13種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），白俄羅斯頭號種子第3度溫布頓網球錦標賽女單4強止步，依舊無緣問鼎首座草地大滿貫金盃。

安尼西莫娃2019年法國公開賽紅土首闖4強，原為職業生涯四大賽最佳戰績。如今溫網綠茵連戰皆捷，4強面對來勢洶洶的莎巴蓮卡，她不但首盤盤末率先破發拿下，更克服次盤遭到強敵扳平，決勝盤還先遭破發的劣勢，接連雙破一口氣橫掃4局，反以4 ：1超前。

雖然5：3聽牌時，安尼西莫娃錯失發球局賽未點，遭到莎巴蓮卡突破力保生機，關鍵第10局她保持冷靜隨即反擊滅火，再度破發鎖定勝利，歷經2小時37分鐘激戰，更上層樓首闖四大賽壓軸舞台。

23歲的安尼西莫娃成名甚早，但2023年因心理健康問題暫別網壇，去年回歸賽場表現漸入佳境，如今更率先殺入全英草地俱樂部決戰，對手將是波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）單挑瑞士媽媽球員班西琪（Belinda Bencic）的勝方，兩人都首闖草地大滿貫4強。

莎巴蓮卡。（路透）莎巴蓮卡。（路透）

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