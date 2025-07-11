女籃》亞洲盃週日開打 台灣隊驚傳換主帥？

邱啟益。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女籃將參與週日登場的亞洲盃女籃二級賽事，力拚重返一級。不過，這次台灣隊在瓊斯盃成績起伏頗大，因此決定陣前換帥，目前暫時由台元主帥邱啟益接手總教練工作。台灣隊預計今天下午出發中國深圳，但前主帥歐森將不會隨隊前往。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅拿下第8名，遭降二級，今年先從東亞資格賽打起，並找來前台啤雲豹教練歐森執掌兵符，希望能打出一番新氣象，而台灣隊也順利在資格賽擊退香港、蒙古，取得亞洲盃二級會內賽門票。闖進會內後，台灣隊小組賽和印度、哈薩克及大溪地同組，分組第1直取4強門票，倘若是分組第2、3名，得打4強資格賽，搶最後2席4強，只有冠軍才能重返一級。

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這次台灣隊藉由瓊斯盃備戰，盼能展現訓練成果，卻以3分之差不敵以年輕球員為主的世大運培訓隊，又輸了南韓30分，雖然最後一戰對日本搶下勝利扳回一城，卻也暴露出球隊的問題，因而考慮更換主帥。

據了解，歐森在瓊斯盃後赴香港處理入境中國的簽證等手續，這段期間也由原本的教練團成員邱啟益等人負責訓練工作，台灣隊將在今天下午出發中國，但歐森預計不會隨隊，是否會對團隊造成影響仍有待觀察，而籃協也尚未對此回應，台灣隊首戰將在週日下午迎戰大溪地。

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