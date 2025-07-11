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WTT》4局擊退羅馬尼亞組合 鄭怡靜/李昱諄再度闖進大滿貫4強

2025/07/11 06:51

鄭怡靜（右）、李昱諄攜手擊敗羅馬尼亞組合，晉級女雙4強。（取自WTT官網）鄭怡靜（右）、李昱諄攜手擊敗羅馬尼亞組合，晉級女雙4強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的鄭怡靜/李昱諄今天凌晨在2025年WTT美國大滿貫賽女雙8強賽，以3:1力退羅馬尼亞組合莎瑪拉/史佐克絲，繼新加坡大滿貫賽之後今年第二度挺進4強，將和中國頭號種子王藝迪/蒯曼爭奪決賽門票。

史佐克絲今年杜哈世錦賽和奧地利一姐波卡諾娃攜手摘下銀牌，目前兩人高居世界排名第5，但這次美國大滿貫賽，史佐克絲改和同胞莎瑪拉組隊，兩人在16強賽以直落三擊退日本木原美悠和南韓朱芊曦的跨國組合。

面對羅馬尼亞組合，鄭李配首局以4:0開局後，一路保持領先，11:7先馳得點；次局則在5:9逆轉下展開反擊，先追成9平，9:10絕境下再化解1個局點後，13:11後來居上。

莎瑪拉/史佐克絲第3局絕地大反攻，3:0開局後，很快地以10:6聽牌，鄭李配雖然奮力救下2個局點，仍以8:11讓出。第4局，台灣組合在3平後打出一波8:0的猛攻，11:3關門成功。

持外卡參賽的王藝迪/蒯曼在8強賽則克服局數1:2落後，以3:2逆轉日本組合早田希娜/伊藤美誠，驚險晉級4強。蒯曼和王曼昱今年攜手奪下新加坡大滿貫賽、杜哈世錦賽金牌，目前高居世界排名第一；王藝迪和孫穎莎的組合則名列世界排名第3，但這次美國站兩組互換搭檔，蒯曼首搭王藝迪，孫穎莎則重新和王曼昱搭配。

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