NBA》雷霆三巨頭全簽了！ 威廉斯5年最高84億、3人合計240億

威廉斯簽下5年新秀頂薪續約。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕剛奪下隊史搬遷至奧克拉荷馬首座冠軍的雷霆隊，休賽季持續砸大錢確立陣中三巨頭的未來，今天他們跟威廉斯（Jalen Williams）簽下一張5年最高2.87億美元（約新台幣84億）的新秀頂薪延長合約。

雷霆在今年成為NBA史上第二年輕的冠軍球隊，他們先與雙料MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）簽下4年2.85億美元（約83億台幣）的超級頂薪續約，再與榜眼長人霍倫格姆（Chet Holmgren）簽下5年最高2.5億（約新台幣73億）的新秀頂薪延長合約，今天再綁住威廉斯，確定球隊未來主要架構，三人合約加總最高可達8.22億美元（約新台幣240億）。

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威廉斯在今年4月9日時遭受到右手腕舟月韌帶完全撕裂，在3月也曾因為手腕受傷缺席2個禮拜，但他依舊帶傷上陣，直到奪冠後他才接受修復手術。

威廉斯是雷霆在2022年首輪第12順位選進的好手，在進入聯盟的前三個賽季表現都相當優異，本季更是一舉以場均21.6分、5.3籃板、5.1助攻、1.6抄截的全能成績，入選年度第三隊、防守第二隊，生涯首度入選明星賽。

儘管帶傷上陣，威廉斯仍在總冠軍賽第5戰狂砍40分，成為過去50年以來能砍下這麼多分的第三年輕球員，僅次於1980年的魔術強森（Magic Johnson）與2021年的魏斯布魯克（Russell Westbrook）。他與吉爾吉斯亞歷山大兩人在季後賽一起砍下1180分，是NBA雙人組季後賽史上第四高。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）提到，由於簽下三張頂薪續約，雷霆在2026-27賽季的團隊薪資預計達到2億4600萬美元，將會超越二層豪華稅線，不過跟其他高支出球隊不同的點在於，雷霆有著7700萬美元的非保障合約，具有更高的彈性。此外，雷霆還握有大量的選秀籤，現有的合約也是精心設計過，因此他們很有可能在未來的幾年都持續維持主力陣容的完整性與強度。

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