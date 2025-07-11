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WTT大滿貫》8強戰苦戰5局不敵香港組合 林昀儒/高承睿首度無緣爭冠

2025/07/11 07:29

林昀儒（左）、高承睿不敵香港組合，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒（左）、高承睿不敵香港組合，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天在2025年WTT美國大滿貫男單8強激戰5局後，以2:3不敵世界排名12的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，無緣晉級4強，這也是兩人成軍以來首度未能躋身決賽。

今年才開始搭檔的林昀儒/高承睿，在新加坡大滿貫賽、杜哈世錦賽都獲得亞軍。33歲黃鎮廷和20歲陳顥樺的「跨世代組合」則在今年打出不錯的化學效應，他們先在太原挑戰賽擊退南韓組合安宰賢/林鐘勳獲得亞軍，上個月札格瑞布挑戰賽更連續扳倒世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登、中國組合薛飛/黃友政，一舉奪冠。

面對來勢洶洶的香港組合，林高配首局開局就陷入3:6落後，最終8:11讓出；次局，林高配重新調整節奏，5:1開局後，很快的以11:4扳回一城。

第3局，林高配突然遭遇亂流開局連丟10分，黃鎮廷也依照桌球「潛規則」，發球自殺送了1分，但林昀儒也馬上接發球掛網「回禮」。背水一戰的林高配，第4局重整旗鼓，5:1強勢開局後，11:6再度扳平戰局。

決勝局，高承睿在2:2時再度被抓發球回拋違例，台灣組合心情也受到影響，以3:7被拉開比分，兩人苦苦追趕，在8:10逆境下先化解1個賽末點，但隨後小林接發球掛網，9:11飲恨。

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