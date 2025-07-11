MLB》大谷翔平明星賽前最後先發有望投3局！ 隨隊記者透露道奇策略

大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平預計將在台灣凌晨後天（13日）進行明星賽前最後一次先發，本次先發大谷翔平有望首次投到第3局，接替他的投手是25歲的少年強投斯漢（Emmet Sheehan）。

大谷翔平本季前4次登板，一共投6局被打4支安打，失掉1分，防禦率1.50，送出6次三振與1次保送；而在打者方面，大谷翔平以31轟領先國聯，締造隊史明星賽前最多轟，攻擊指數0.998，全壘打數與攻擊指數在全大聯盟僅次於洋基隊賈吉（Aaron Judge）以及水手隊羅里（Cal Raleigh）。

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根據道奇隨隊記者陳（Sonja Chen）透露，大谷翔平在前2場先發都投滿2局，後天的先發有機會投到第三局，不過道奇選擇對大谷翔平的投球細節保留彈性，他上一場先發投31球已經是本季最多。

大谷翔平正持續拉長自己在大聯盟層級的投球局數，目前仍是以多局數的「開局投手（opener）」方式進行先發，而且道奇隊有刻意放緩大谷翔平在右手肘進行二次重大手術後的復健過程。

後天先發接替大谷翔平的投手預計25歲強投斯漢，這位剛從TJ手術復健回歸的好手已經為道奇先發2場，主投9局只失2分，防禦率2.00，該場比賽將會是他自2023年的菜鳥球季後首度以中繼投手的身分登板。

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