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MLB》本季低迷響尾蛇明星強投加盟洋基？ 資深記者點出有趣人選

2025/07/11 08:27

加倫。（資料照）加倫。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限逐漸逼近，近期被藍鳥超車美聯東區龍頭的紐約洋基隊有望尋求投手補強，資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）點出一位人選，那就是響尾蛇本季表現起伏的明星投手加倫（Zac Gallen）。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）日前在受訪時，談到球隊當然會想引進一名先發，或者一些牛棚，因為球隊牛棚飽受傷病困擾，而且如果可能的話，球隊還會想要引進一名內野手。

起初洋基傳出考慮網羅的人選有前塞揚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、卡布雷拉（Edward Cabrera）以及凱勒（Mitch Keller），不過資深記者點出個有趣的人選，那就是曾在響尾蛇投出好成績的加倫。

摩洛西表示，加倫可能會是非常適合洋基的人選，即將在下個月滿30歲的加倫，本季110.1局防禦率5.15，三振率22.7%創生涯新低，不過在過去3個賽季他有2季都拿下塞揚獎選票，且在本月13局投球他送出了19次三振。

目前還不確定響尾蛇是否會願意在季中交易前當賣家，現在響尾蛇的戰績46勝47敗，排名國聯西區第四，距離外卡落後4.5場。響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）近期多次強調不想在交易截止日前當賣家，但若戰績未能回升，他恐怕別無選擇。

響尾蛇陣中除了加倫外，凱利（Merrill Kelly）以及三壘砲手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）都在合約年，這兩人也有可能會成為洋基鎖定的補強目標。

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