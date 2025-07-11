MLB》一掃前兩戰陰霾！菅野智之再繳優質先發率金鶯擊退大都會

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今日與大都會進行雙重賽，首戰以3：1獲勝的金鶯，在第2戰派出菅野智之掛帥先發，而他終於一掃前兩戰表現不佳的陰霾，主投6局失掉3分繳出優質先發，助隊終場以7：3奪勝，單日兩戰皆拿下勝利。

菅野智之開局就遭遇危機，連續被尼莫（Brandon Nimmo）與林多（Francisco Lindor）擊出安打後，又讓索托（Juan Soto）和阿隆索（Pete Alonso）分別擊出滾地球和高飛犧牲打失掉2分，不過他在2、3兩局馬上回穩，送出6上6下。

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打線部分，金鶯也給予自家投手援助，2局下半穆林斯（Cedric Mullins）、傑克森（Alex Jackson）連兩隻二壘安打打破鴨蛋，接著魏斯伯格（Jordan Westburg）一棒轟出兩分砲逆轉戰局。

4局上半，菅野面對索托與麥克尼爾（Jeff McNeil）都投出保送，讓對手攻佔得點圈，接著又讓貝提（Brett Baty）敲安追平比數，而來到5局上，兩人出局二壘有跑者的情況下，金鶯選擇敬遠索托試圖抓下阿隆索，最終也如願讓他打出二壘滾地球遭到刺殺，並在6局上半以3上3下收尾，完成這場比賽的先發任務。

5上力保不失後，下個半局金鶯再次發起攻勢，在一、二壘有人時，考瑟（Colton Cowser）擊出適時安打打回超前分，接著上場的烏里耶斯（Ramón Urías）打向三壘防區造成貝提失誤再下一城，而到了6局下半，團隊又靠著一波攻勢再攻下2分奠定勝基，讓球隊在單日兩戰皆能笑到最後。

菅野智之本場用99球投完6局，被敲4支安打失掉3分，送出2次三振與3次保送，經過連續兩場失分過多的情況後，今天終於再繳優質先發，拿下本季第7勝。大都會部分，先發投手派出曾來台效力中職樂天桃猿的威達爾（Brandon Waddell）但表現不佳，僅僅貢獻3局投球就失掉3分，無關勝敗。

菅野智之今主投6局僅失3分，幫助球隊拿下勝利。（法新社）

威達爾本場先發只投3局就掉3分退場，無關勝敗。（美聯社）

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