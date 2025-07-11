WTT大滿貫》第4局錯失3個賽末點遭南韓組合逆轉 林昀儒/鄭怡靜無緣爭冠

林昀儒（左）、鄭怡靜在混雙4強賽遭南韓組合逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名36的林昀儒/鄭怡靜，今天在2025年WTT美國大滿貫賽混雙4強錯失局數2:0領先，第4局在10:8聽牌下更連續被對手化解3個賽末點，最終以2:3遭世界排名第3的南韓組合林鐘勳/申裕斌逆轉，無緣繼2022年新加坡站之後再度闖進大滿貫混雙決賽。

曾攜手摘下東京奧運銅牌的林昀儒/鄭怡靜，今年杜哈世錦賽再度合作，8強賽就是以2:3敗給去年奪得巴黎奧運混雙銅牌的林鐘勳/申裕斌。這回再度過招，林鄭配首局克服開局0:3落後，11:8先馳得點；次局，台灣組合在8:4領先下連丟3分，立即喊出暫停，恢復比賽後，南韓組合連續正手拉丟，林鄭配連拿3分，11:7再下一城。

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第3局，林鄭配在4:6落後下打出一波5:0小高潮，9:6反超，但南韓組合在逆境下展現超強抗壓性，連續起板進攻得分，一口氣連得5分，11:9追回1局。

關鍵第4局，林鄭配在4:5落後下連拿4分反超，並以10:8率先聽牌，但南韓組合打得很果決，林昀儒連續兩顆接發球反手擰拉都被林鐘勳反拉得手，在連續錯過3個賽末點後，以12:14遭逆轉，氣勢也為之受挫。

決勝局，南韓組合一開局氣勢如虹取得6:2領先，林鄭配則靠著林昀儒的招牌反手和鄭怡靜一記幸運擦邊球，連趕4分追成6平，但隨後又被對手連得4分逼出賽末點，最終以7:11落敗，吞下對戰2連敗。

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