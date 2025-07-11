MLB》衝擊大谷MVP三連霸偉業！小熊PCA「25-25」創史上最狂紀錄

小熊阿姆斯壯單場雙響砲。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在今天單場雙響砲灌進3分打點，率領球隊以8：1大勝雙城，終結近期2連敗，免於遭到雙城橫掃。

阿姆斯壯今天在3局與7局各敲一轟，單場雙響砲達標賽季第25轟，加上賽季27次盜壘成功，阿姆斯壯成為大聯盟史上第3位在明星賽前完成「25轟、25盜」的球員，前兩人分別是1973年的邦茲（Barry Bonds）以及1987年的戴維斯（Eric Davis）。

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根據《OptaSTATS》提到，阿姆斯壯成為大聯盟歷史第7位，單季有5次單場雙響以上與5次單場2盜以上的球員，他用92場比賽就辦到這項紀錄是史上最少場次，先前紀錄保持者是2009年金斯勒（Ian Kinsler）的110場。

阿姆斯壯本季表現讓他有望挑戰道奇球星大谷翔平的MVP王座，在2日大聯盟公布的MVP民調當中，阿姆斯壯拿下3張第一名選票，大谷翔平拿下39票，不過近期阿姆斯壯的表現並不亞於大谷翔平，本季他的fWAR（勝利貢獻值）甚至還比大谷翔平高。

今天鈴木城也單場3安猛打跑回2分，先發投手瑞伊（Colin Rea）7局被敲3安僅失1分，拿下本季第7勝。

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