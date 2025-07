MLB》被7局無安打沒差！ 洋基法官再見高飛犧牲打大逆轉水手

賈吉敲出再見高飛犧牲打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季首度入選明星賽的水手強投沃(Bryan Woo),今天對洋基前7局無安打,直到8局才破功失分,沃最終繳出7.1局失2分好投,水手終結者穆諾(Andrés Muñoz)卻在9局上演劇場救援失敗,洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)在延長賽敲出再見高飛犧牲打,幫助球隊以6:5,系列賽橫掃水手收下4連勝。

水手明星投手沃今天對洋基先發首局對前兩位打者投出四壞保送面臨失分危機,但沃回穩先三振賈吉後讓貝林傑(Cody Bellinger)敲出雙殺無事下庄。回穩的沃在2到7局都讓洋基3上3下,直到8局被連敲2安打破無安打比賽,再被敲出高飛犧牲打後才被換下場。

沃退場後,接替的布拉許(Matt Brash)雖三振掉沃爾普(Anthony Volpe)卻被史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出2分砲,下棒多明格茲(Jasson Domínguez)敲出飛球出局。水手攻勢在2上與4上各有1分進帳,7上打下3分大局,8局打完兩隊形成5:3。

水手明星強投沃前7局無安打,但8局水手換投過慢種下被逆轉的種子。(法新社)

9下水手終結者穆諾上演劇場,葛里遜(Trent Grisham)敲出紮實安打上壘,賈吉飛球出局後貝林傑再敲安形成一、二壘有跑者局面,水手緊急叫出暫停後穆諾解決掉奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.),但又對萊斯(Ben Rice)投出四壞保送擠成滿壘,威爾斯(Austin Wells)一棒敲安追平比數,沃爾普未能擊出再見安,兩隊5:5進入延長賽。

10上威廉斯(Devin Williams)守住得點圈跑者力保不失,10下賈吉在滿壘時敲出再見高飛犧牲打,沃爾普精彩滑壘躲過觸殺,幫助條紋軍以6:5收下勝利。

