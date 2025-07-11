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MLB》金河成扛轉隊首轟無用！紅襪單局3分逆轉光芒豪奪7連勝

2025/07/11 10:48

紅襪逆轉光芒收下7連勝。（法新社）紅襪逆轉光芒收下7連勝。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客面對紅襪的光芒，雖然靠著近期傷癒復出的韓籍游擊手金河成，終於敲出轉隊後的第1支全壘打一度領先，但光芒在7局下半牛棚砸鍋讓紅襪灌進3分，最終紅襪以4：3成功逆轉，拿下近期的7連勝。

紅襪在3局下半，靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）安打、投手暴投以及安東尼（Roman Anthony）把握機會敲安先馳得點，不過4局上光芒馬上有所回應，在滿球數一壘有人的情況下，金河成相中畢爾勒（Walker Buehler）的滑球，一棒扛出左外野大牆外，轉隊光芒的首轟出爐，並幫助球隊超前比分。

6局上光芒也靠著卡米內洛（Junior Caminero）的陽春砲再下一城，不過來到7局下半，光芒啟用牛棚貝克（Bryan Baker）卻遇到控球不穩，連送2次保送給予紅襪反攻契機，紅襪先是靠著梅耶爾（Marcelo Mayer）的二壘安打追近分差，最後瑞法拉也緊隨其後敲出安打帶有2分打點，單局灌進3分逆轉比數。

8、9兩局，紅襪推上惠特洛克（Garrett Whitlock）與查普曼（Aroldis Chapman）共同把關，合計2局僅被敲1安且送出4K，幫助紅襪拿下得來不易的勝利。

紅襪今日先發的畢爾勒，雖然挨了2發全壘打，但主投6局也僅失掉3分完成優質先發無關勝敗，光芒先發布雷德利（Taj Bradley）6局只失1分表現出色，可惜最後牛棚砸鍋無緣勝投。

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