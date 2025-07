MLB》金河成扛轉隊首轟無用！紅襪單局3分逆轉光芒豪奪7連勝

紅襪逆轉光芒收下7連勝。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日作客面對紅襪的光芒,雖然靠著近期傷癒復出的韓籍游擊手金河成,終於敲出轉隊後的第1支全壘打一度領先,但光芒在7局下半牛棚砸鍋讓紅襪灌進3分,最終紅襪以4:3成功逆轉,拿下近期的7連勝。

紅襪在3局下半,靠著瑞法拉(Ceddanne Rafaela)安打、投手暴投以及安東尼(Roman Anthony)把握機會敲安先馳得點,不過4局上光芒馬上有所回應,在滿球數一壘有人的情況下,金河成相中畢爾勒(Walker Buehler)的滑球,一棒扛出左外野大牆外,轉隊光芒的首轟出爐,並幫助球隊超前比分。

請繼續往下閱讀...

Ha-Seong Kim drills his first @RaysBaseball homer! pic.twitter.com/5BLUF5Sz78

6局上光芒也靠著卡米內洛(Junior Caminero)的陽春砲再下一城,不過來到7局下半,光芒啟用牛棚貝克(Bryan Baker)卻遇到控球不穩,連送2次保送給予紅襪反攻契機,紅襪先是靠著梅耶爾(Marcelo Mayer)的二壘安打追近分差,最後瑞法拉也緊隨其後敲出安打帶有2分打點,單局灌進3分逆轉比數。

8、9兩局,紅襪推上惠特洛克(Garrett Whitlock)與查普曼(Aroldis Chapman)共同把關,合計2局僅被敲1安且送出4K,幫助紅襪拿下得來不易的勝利。

紅襪今日先發的畢爾勒,雖然挨了2發全壘打,但主投6局也僅失掉3分完成優質先發無關勝敗,光芒先發布雷德利(Taj Bradley)6局只失1分表現出色,可惜最後牛棚砸鍋無緣勝投。

Red Sox grab the lead in the seventh! pic.twitter.com/ZVGTPDWF6V