WTT大滿貫》直落三擊退中國新星向鵬 林昀儒8強門票輕鬆到手

林昀儒直落三擊退中國向鵬，挺進男單8強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單16強賽，以直落三擊退世界排名第10的中國新秀向鵬，寫下對戰4連勝，8強將對決「日本內戰」張本智和、松島輝空的勝方。

世界排名第8的林昀儒過去三度遭遇22歲的向鵬還未嘗敗績，且僅失1局，最近一次在去年亞錦賽男單32強賽也以3:0獲勝。今天在對上向鵬之前，小林在男雙、混雙已經打了10局，體力也受到影響，但依舊保有對戰優勢，首局小林在4:0強勢開局下一路領先，並以10:8率先聽牌，向鵬雖奮力救下2個局點，但決勝時刻，小林先吃了對手1顆發球，隨後正手接發球搶攻得手，12:10先馳得點。

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第2局，林昀儒在8:7領先時，先靠正手發球搶攻得手，隨後接發球也主動起板，連拿3分，11:7再下一城。第3局，林昀儒在開局5:1、8:4領先下，突然有些恍神，連續失誤被追到8:7，但關鍵時刻他依舊果決出手，連續搶攻得手，11:7鎖定勝利。

女單方面，同樣單日第三度出賽的鄭怡靜，16強迎戰世界排名第5的中國新星蒯曼，首局在9:2大幅領先下未能拿下，士氣大傷，最終以10:12、6:11、6:11吞下對戰2連敗，無緣晉級8強。

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