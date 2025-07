MiLB》林維恩高A初先發4局失1分飆5K！李灝宇連6場比賽上壘

林維恩。(資料照,記者林正坤攝)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力運動家高階1A的新星左投林維恩,今日面對道奇迎來高A首次先發,繳出4局僅失1分的好投,所屬球隊也以10:1大勝對手。

面對道奇第1輪的打線,林維恩毫不囉嗦送出9上9下包含4次三振,展現非常強大的壓制能力,而來到4局下半遇到危機,被首棒打者擊出三壘安打後又投出保送,雖然之後讓第3棒的華格納(Logan Wagner)擊出滾地球失掉分數,但身後的隊友也送出雙殺守備,不過隨後面對4、5兩棒,分別因隊友守備失誤以及保送讓對手攻占得點圈,然而此時林維恩上演拿手好戲,飆出三振化解危機,也結束本場的先發工作。

請繼續往下閱讀...

最終林維恩僅用了49球完成4局的任務,僅被敲出1支安打失掉1分,送出5次三振與2次保送,防禦率降至2.79,每局被上壘率則是小幅提升至0.72。

除了林維恩外,今日也有非常多旅美好手出賽,3A層級部分,老虎李灝宇今日3打數沒有安打吞1K,但有1次保送進帳,中斷個人連5場比賽敲安、但連續6場有上壘,打擊率與整體進攻指數(OPS)分別為.245與.761;小熊台裔重砲「龍仔」強納森‧龍(Jonathon Long)依舊保持火燙手感,4打數繳出雙安,打擊三圍上升至.315/.392/.497。

而在運動家2A的投捕搭檔,莊陳仲敖與林家正同場出賽,前者先發5局僅失3分,狂飆8次三振表現優異無關勝敗,防禦率來到4.76,後者打擊雖3支0但靠著高飛犧牲打賺進1分打點。

另外在新人聯盟打拚的陽念希與二刀流好手林盛恩也有上場,效力巨人的陽念希先發0.2局被敲2支安打失1分,但也送出2次三振,紅人林盛恩則是以投手身分長中繼4局,被打出3安失2分,同時也繳出7次三振的優異表現。

Wei-En Lin fans five in four innings, allowing only one hit in his first High-A start.



Cruise control. pic.twitter.com/PR7BGQoLZf