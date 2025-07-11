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MiLB》林維恩高A初先發4局失1分飆5K！李灝宇連6場比賽上壘

2025/07/11 11:37

林維恩。（資料照，記者林正坤攝）林維恩。（資料照，記者林正坤攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家高階1A的新星左投林維恩，今日面對道奇迎來高A首次先發，繳出4局僅失1分的好投，所屬球隊也以10：1大勝對手。

面對道奇第1輪的打線，林維恩毫不囉嗦送出9上9下包含4次三振，展現非常強大的壓制能力，而來到4局下半遇到危機，被首棒打者擊出三壘安打後又投出保送，雖然之後讓第3棒的華格納（Logan Wagner）擊出滾地球失掉分數，但身後的隊友也送出雙殺守備，不過隨後面對4、5兩棒，分別因隊友守備失誤以及保送讓對手攻占得點圈，然而此時林維恩上演拿手好戲，飆出三振化解危機，也結束本場的先發工作。

最終林維恩僅用了49球完成4局的任務，僅被敲出1支安打失掉1分，送出5次三振與2次保送，防禦率降至2.79，每局被上壘率則是小幅提升至0.72。

除了林維恩外，今日也有非常多旅美好手出賽，3A層級部分，老虎李灝宇今日3打數沒有安打吞1K，但有1次保送進帳，中斷個人連5場比賽敲安、但連續6場有上壘，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.245與.761；小熊台裔重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）依舊保持火燙手感，4打數繳出雙安，打擊三圍上升至.315/.392/.497。

而在運動家2A的投捕搭檔，莊陳仲敖與林家正同場出賽，前者先發5局僅失3分，狂飆8次三振表現優異無關勝敗，防禦率來到4.76，後者打擊雖3支0但靠著高飛犧牲打賺進1分打點。

另外在新人聯盟打拚的陽念希與二刀流好手林盛恩也有上場，效力巨人的陽念希先發0.2局被敲2支安打失1分，但也送出2次三振，紅人林盛恩則是以投手身分長中繼4局，被打出3安失2分，同時也繳出7次三振的優異表現。

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