MiLB》道奇塞揚強投首場復健賽開虐！ 先發2局飆4K無失分

史奈爾首場復健賽就繳出好表現。（圖片取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天進行首場復健賽，在1A主投2局飆4K只被打1支安打，為重返大聯盟之路踏出紮實的一步。

史奈爾本場用31球有23顆好球，送出4次三振只被打1安，史奈爾在休賽季跟道奇簽下5年1.82億美元合約後，只為道奇先發2場後就因為左肩發炎進入傷病名單。

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根據大聯盟報導指出，道奇目標要讓史奈爾至少投3次復健賽，或單場比賽至少投滿5局，才能讓他重返大聯盟回歸先發輪值，跟昨天回歸的明星投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）一樣。

除了史奈爾以外，明星後援投手崔南（Blake Treinen）昨天在小聯盟3A主投1局飆2K無失分，他若回歸也將為傷病滿營的牛棚添加一劑強心針。

Snellzilla CRUSHES IT for the @RCQuakes



Blake Snell （@Dodgers） -- a 2x Cy Young Award winner -- fans four in a two-inning rehab start: pic.twitter.com/oyH7dh2Z8L — Minor League Baseball （@MiLB） July 11, 2025

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