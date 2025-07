MiLB》道奇塞揚強投首場復健賽開虐！ 先發2局飆4K無失分

史奈爾首場復健賽就繳出好表現。(圖片取自X)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇兩屆塞揚強投史奈爾(Blake Snell)今天進行首場復健賽,在1A主投2局飆4K只被打1支安打,為重返大聯盟之路踏出紮實的一步。

史奈爾本場用31球有23顆好球,送出4次三振只被打1安,史奈爾在休賽季跟道奇簽下5年1.82億美元合約後,只為道奇先發2場後就因為左肩發炎進入傷病名單。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟報導指出,道奇目標要讓史奈爾至少投3次復健賽,或單場比賽至少投滿5局,才能讓他重返大聯盟回歸先發輪值,跟昨天回歸的明星投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)一樣。

除了史奈爾以外,明星後援投手崔南(Blake Treinen)昨天在小聯盟3A主投1局飆2K無失分,他若回歸也將為傷病滿營的牛棚添加一劑強心針。

Snellzilla CRUSHES IT for the @RCQuakes



Blake Snell (@Dodgers) -- a 2x Cy Young Award winner -- fans four in a two-inning rehab start: pic.twitter.com/oyH7dh2Z8L