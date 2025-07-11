TPBL》曹薰襄3年約加盟雲豹 攜手高錦瑋組「高曹連線」

曹薰襄正式加盟台啤永豐雲豹。（球團提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL台啤雲豹今天宣布，以3年約簽下本土即戰力後衛「Michael」曹薰襄，新賽季將與高錦瑋組成「高曹連線」！

雲豹營運長顏行書表示：「過去一季我們後場人手比較短缺，曹薰襄很符合我們所需的球員類型，他在場上展現的能力與無懼精神，更是我們想要招募他的關鍵，期待曹薰襄的到來可以讓後場組合更加強悍！」

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曹薰襄過去兩季效力台新戰神，在2023-24賽季繳出場均9.8分、4.5助攻及2.8籃板，入圍該年聯盟年度進步獎，更助球隊闖進總冠軍賽。

顏行書指出：「去年與戰神總冠軍系列賽中，我們對曹薰襄的攻防表現印象深刻，無論先發還是替補，他都做得非常稱職，加上他好勝心非常強，很符合雲豹球隊文化，我們期待他加入後，與高錦瑋的後場組合能有好的化學效應。」

其實，曹薰襄在2022年透過選秀加入台啤英熊，如今也算是「鳳還巢」回到熟悉的訓練場地，與前隊友黃鎮、王皓吉等再續前緣，他說：「回歸台啤體系心情上是蠻開心跟興奮的，因為兜了一圈又回到最初的地方、最初的球場，之前也跟鎮哥他們磨合了一季，彼此都蠻熟悉的，所以我真的非常期待能跟前隊友們再一起合作。」

目前曹薰襄正陪母親回越南探親，返台後就將向球隊報到並投入訓練，他很期待與高錦瑋、林信寬等新生代好手征戰新賽季，更希望和他們一起交流技術與日常訓練細節，激發出不一樣的火花，他說：「感謝球團對我的肯定，新賽季首要目標就是幫助球隊贏球，希望有更多球迷一起進場為我加油！」

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