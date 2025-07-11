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世大運》賴清德為台灣隊授旗鼓勵選手 用運動讓世界看見台灣

2025/07/11 11:44

賴清德總統出席2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團授旗典禮。（記者李惠洲攝）賴清德總統出席2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團授旗典禮。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2025德國萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日在德國登場，今天總統賴清德親自南下國訓中心為代表隊授旗、致贈加菜金，鼓勵選手在比賽中盡情發揮，希望能延續過去在巴黎奧運氣勢，讓世界看見台灣。另外他也提到9月9日運動部即將掛牌，要讓運動成為大家生活一部分，同時也將致力於發展台灣運動產業，他不忘提到國內職業運動發展，還有職籃球隊宏國象可能重出江湖。

德國世大運台灣共派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球（男與女）、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道（對打及品勢）、排球（室內男與女）、划船及沙灘排球等15種運動競賽。今天總統賴清德南下授旗，預計明天開始陸續有選手出發，賴清德說：「回顧2023成都世大運，我們斬獲10金17銀19銅，締造境外最佳紀錄。去年我們在巴黎奧運、世界12強棒球賽都有好成績，過去學長姐們的好表現，讓全國人民團結起來，也讓大家看見台灣。」

賴清德提到，這次世大運比照亞奧運，設立中繼站、物理治療所等，為選手提供最佳後勤支援，作為大家的靠山。另外，目前運動部預計在9月9日掛牌，日前立院三讀通過「運動產業發展條例部分條文修正草案」將積極發展國內運動產業，「我們希望有更多資源挹注運動賽事，近期職業排球成立，另外奧會主席林鴻道也希望宏國象可以重出江湖，很開心看到李忠熙教練再次來台，政府也會為運動產業繼續努力。」

賴清德總統出席2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團授旗典禮。（記者李惠洲攝）賴清德總統出席2025德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團授旗典禮。（記者李惠洲攝）

教育部張廖萬堅政務次長將旗幟遞交給賴清德總統。（記者李惠洲攝）教育部張廖萬堅政務次長將旗幟遞交給賴清德總統。（記者李惠洲攝）

賴清德總統揮舞團旗。（記者李惠洲攝）賴清德總統揮舞團旗。（記者李惠洲攝）

賴清德總統將團旗遞交給大專體總王淑音會長。（記者李惠洲攝）賴清德總統將團旗遞交給大專體總王淑音會長。（記者李惠洲攝）

由體操選手丁華恬代表接受加菜金。（記者李惠洲攝）由體操選手丁華恬代表接受加菜金。（記者李惠洲攝）

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