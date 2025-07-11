中職》「還有人要簽名嗎！？」台鋼替「齣頭」很多的黃甘霖推出創意商品

台鋼替外野兼跑壘教練的黃甘霖推出「還有人要簽名嗎！？」話題毛巾。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹的創意行銷再添一筆，昨宣布替外野兼跑壘教練的黃甘霖推出「還有人要簽名嗎！？」話題毛巾，此舉一出引來不少台鋼雄鷹球迷拍案叫絕。因為這位向來寵粉且親和力十足的教練，某次在作客新莊球場在球隊大巴旁幫球迷簽完名後，作勢認真詢問「還有人要簽名嗎」且隨後被巴士司機大哥強制拉走的模樣，經球迷拍下後放上網路引爆話題，也成為這次台鋼行銷的發想來源。

台鋼在5月中旬作客新莊球場時，黃甘霖在替球迷簽完名後，其實當時已經沒有人在等候，但他還作勢認真大聲詢問「還有人要簽名的嗎？」並連問兩次，不但身旁工作人員大笑，司機大哥還說「沒有了啦」再把他拉走，影片經球迷貼在社群媒體後，當時就引來熱烈討論。

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50歲的黃甘霖在球員時代就很有人氣，還曾在2001年中職明星賽當選「人氣王」，而在轉任教練後依舊親和力十足，且還是「齣頭」很多的哏王，像是台鋼成軍後用雙手比出的飛翔手勢，就是由他發想，以及已成台鋼招牌的球員上壘手勢。對於指導球員，黃甘霖也沒有架子，不但耐心陪伴他們訓練，上月1日外野手高聖恩獲選單場MVP登上英雄舞台後，他還以神秘嘉賓之姿出場一起「共舞」，十分放得開。

台鋼今北上作客新莊球場迎戰富邦悍將，也是黃甘霖「還有人要簽名嗎」的「話題現場」，是否仍會吸引球迷索取簽名，成為另類關注焦點。這條「還有人要簽名嗎！？」話題毛巾售價450元，在台鋼官方商城https://www.tsghawks.com/shop/預購，預計7月15日起依訂單順序出貨。

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