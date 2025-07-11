世大運》台灣男籃以8強為目標！陳子威一句話激勵林信寬

林信寬。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2025德國萊茵魯爾世大運將在7月16日開幕，總統賴清德今天南下為代表隊授旗，由「體操精靈」丁華恬擔任受贈加菜金代表。上屆締造隊史最佳成績的台灣男籃，這次陣中有旅日好手游艾喆、亞運金牌林信寬等人，主帥陳子威喊出以8強為目標，林信寬表示，教練鼓勵大家，出去參賽不要覺得只是去學習別人，要想想怎麼不是別人來學習自己，這句話激勵到他。

台灣男籃在上屆為一時之選，擊敗亞洲勁旅中國、日本等隊，最後以第11名作收，一舉刷新隊史最佳。這次男籃成員包含游艾喆、徐得祈、宋昕澔、張祐瑋、李允傑、林信寬、吳志鍇、王凱裕、陳范柏彥、胡晉豪、王晟霖、孫紹奇，並由政治大學男籃教練陳子威掌兵符。

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台灣隊小組賽要碰上德國、智利、芬蘭，預料是場場硬仗，首度參加世大運的林信寬表示，教練把目標放在8強，「教練提到，很多球員在學生階段出過都會說要向別人學習，但怎麼不是別人來學習我們的優點，這句話有激勵到我。」這次世大運和瓊斯盃、亞洲盃集訓撞期，他也必須抉擇要留在國家隊還是參加世大運隊，「因為在亞洲盃那一隊自己年紀比較小，還有其他學長在，相對於學習，我比較希望可以多點吸收經驗的機會。」

林信寬透露，球隊這次分工很明確，他被設定為得分手，「教練會希望我們都能發揮長處，在他隊上打球其實是輕鬆的，上場就是要盡量得分。」他也提到，世大運隊的球風跟職籃很不一樣，節奏非常快也有很多跑轟戰術等，而對於這次能去德國參賽，林信寬也相當興奮，還開玩笑說，肯定會把球隊送他的新Switch帶去！

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