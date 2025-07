MLB》運動家23歲新星延長賽敲再見安 單場猛打賞助隊擊敗勇士

索德斯東本場繳出猛打賞表現,包括延長賽擊出再見安打,幫助球隊收下勝利。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰勇士的運動家,進行雙方3連戰的最後1場比賽,本場靠著陣中23歲新星索德斯東(Tyler Soderstrom)單場猛打賞外加延長賽再見安打的表現下,幫助球隊以5:4擊敗勇士,以2勝1敗收下系列賽的勝利。

運動家在首局就有攻勢,索德斯東(Tyler Soderstrom)在一、二壘有人的情況下,相中史崔德(Spencer Strider)的紅中滑球轟出中右外野形成3分砲先馳得點,而勇士也有所回應,4局上萊利(Austin Riley)和墨菲(Sean Murphy)接連的二壘安打打破鴨蛋,緊隨其後的普洛法(Jurickson Profar)更是一棒扛出兩分砲追平比數。

而來到7局上半,勇士阿爾比斯(Ozzie Albies)也加入煙火秀行列,將內角低滑球扛過中右外野大牆外,本季第7發全壘打助隊超前,然而運動家也並非省油的燈,在去年以首輪第4順位選進的大物強打柯茲(Nick Kurtz)也敲出左半邊的追平轟,生涯第1個大聯盟賽季就已經累計15支的全壘打。

雙方比數一路僵持進入延長加賽,直到11局下半,擔任運動家首名打者的柯茲先是被三振,隨後勇士將4棒的安杜哈爾(Miguel Andujar)敬遠,要來面對有開轟表現的索德斯東,而他也不負眾望,鎖定第1球就打穿防線形成安打,並送回二壘上的再見分,最終幫助球隊拿下系列賽。

索德斯東今日5打數繳出3安「猛打賞」,包括4分打點進帳,近4場比賽場場敲安,共15個打數狂敲8支安打包含2轟,近況相當火燙。投手部分,團隊一共派出6名投手,其中9局登板的米勒(Mason Miller)更是狂飆招牌火球,最快球速高達104.1英里(約167.5公里),成為比賽的一大亮點。

Tyler Soderstrom walks it off for the @Athletics in the 11th! pic.twitter.com/OjXqbBGpjM