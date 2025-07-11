MLB》運動家23歲新星延長賽敲再見安 單場猛打賞助隊擊敗勇士

索德斯東本場繳出猛打賞表現，包括延長賽擊出再見安打，幫助球隊收下勝利。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰勇士的運動家，進行雙方3連戰的最後1場比賽，本場靠著陣中23歲新星索德斯東（Tyler Soderstrom）單場猛打賞外加延長賽再見安打的表現下，幫助球隊以5：4擊敗勇士，以2勝1敗收下系列賽的勝利。

運動家在首局就有攻勢，索德斯東（Tyler Soderstrom）在一、二壘有人的情況下，相中史崔德（Spencer Strider）的紅中滑球轟出中右外野形成3分砲先馳得點，而勇士也有所回應，4局上萊利（Austin Riley）和墨菲（Sean Murphy）接連的二壘安打打破鴨蛋，緊隨其後的普洛法（Jurickson Profar）更是一棒扛出兩分砲追平比數。

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而來到7局上半，勇士阿爾比斯（Ozzie Albies）也加入煙火秀行列，將內角低滑球扛過中右外野大牆外，本季第7發全壘打助隊超前，然而運動家也並非省油的燈，在去年以首輪第4順位選進的大物強打柯茲（Nick Kurtz）也敲出左半邊的追平轟，生涯第1個大聯盟賽季就已經累計15支的全壘打。

雙方比數一路僵持進入延長加賽，直到11局下半，擔任運動家首名打者的柯茲先是被三振，隨後勇士將4棒的安杜哈爾（Miguel Andujar）敬遠，要來面對有開轟表現的索德斯東，而他也不負眾望，鎖定第1球就打穿防線形成安打，並送回二壘上的再見分，最終幫助球隊拿下系列賽。

索德斯東今日5打數繳出3安「猛打賞」，包括4分打點進帳，近4場比賽場場敲安，共15個打數狂敲8支安打包含2轟，近況相當火燙。投手部分，團隊一共派出6名投手，其中9局登板的米勒（Mason Miller）更是狂飆招牌火球，最快球速高達104.1英里（約167.5公里），成為比賽的一大亮點。

104 MPH



Mason Miller is throwing pic.twitter.com/bwXJuxT2Rg — MLB （@MLB） July 11, 2025

Tyler Soderstrom walks it off for the @Athletics in the 11th! pic.twitter.com/OjXqbBGpjM — MLB （@MLB） July 11, 2025

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