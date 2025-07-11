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MLB》大谷翔平專心投球將成「最強」！名人堂傳奇盛讚：不需要爭論

2025/07/11 14:05

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在本季重拾投打二刀流，名人堂球星史莫茲（John Smoltz）最近在登上《Dan Patrick Show》時，盛讚大谷若是專心投球一整年，他會是球界最強的投手。

勇士名人堂球星史莫茲，是大聯盟史上唯一一位締造「200勝、150救援成功」的投手，他在節目上被主持人問到是否要讓大谷翔平轉任牛棚時，史莫茲分享自身經驗指出，「所有人在我轉任牛棚的時候都覺得這比較簡單，但其實對手肘的狀況更糟，因為在牛棚你必需要馬上就可以熱開。」

談到大谷翔平擔任終結者的情景，史莫茲提出一個很現實的狀況，就是如果要讓大谷翔平在9局登板，那什麼時候要讓他熱身？因為他很可能會在8下或9上還要上場打擊。但該說法被主持人吐槽太現實，因為一切都只是在假設。

史莫茲後續提出另一個更可能成真的點，那就是讓大谷翔平專心擔任投手一整年，不要打擊，史莫茲認為，如此一來大谷翔平就會成為最強的投手「毫無疑問，沒有爭論空間。」但史莫茲也認為，這只是假設，可能永遠都不會發生。

史莫茲提到，德葛隆（Jacob deGrom）在健康的時候，就是全聯盟最強的投手，雖然他之前在國聯還需要打擊，但專任投手並不需要去想太多有的沒的，像是打擊練習、對方投手的球探報告等等，只需要投球比投打二刀流要簡單得多。

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