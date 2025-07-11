MLB》慘吞64年逆轉秀！ 羅里坦言終結者被識破：洋基也沒在掩飾

洋基完成驚天大逆轉。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基在今天被水手強投沃（Bryan Woo）前7局無安打封鎖，不過最終完成大逆轉贏球，水手明星重砲捕手羅里（Cal Raleigh）賽後就直言，自家終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）的投球動作早就被識破。

洋基在前7局沒有敲出安打，並以0：5落後水手，洋基在8局破蛋打下3分大局後，9局面對穆諾茲單局敲出3安，選到1次四壞保送，共打回2分追平比數，在10下靠著賈吉（Aaron Judge）的高飛犧牲打橫掃水手。

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根據《The Athleitc》報導，在穆諾茲投滑球的時候，洋基二壘跑者就會大動作用手臂畫圈，向打者示意來球是滑球。羅里說道：「他每次在二壘的時候投球都會被破解。很明顯，他們也沒在『掩飾』，我想應該用這個詞吧。這是比賽的一部分，這是我們的工作。我們應該要在系列賽開始時就意識到這點。因為這讓比賽變得很艱難。」

An example of the Yankees catching Andres Munóz tipping. Watch Cody Bellinger at second base at the bottom of the frame. A Yankees source said the club had a tip on Munóz, and Cal Raleigh said it was obvious.



Story w/ @ChrisKirschner



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羅里表示，他曾經在本壘時試著提醒穆諾茲這件事，但不想要讓穆諾茲在高張力的情況下失去專注：「沒錯，你得盡可能試著讓他知道但不要讓他分心，這肯定是我們接下來幾天要解決的問題。」救援失敗的穆諾茲賽後並沒有接受訪問。

洋基在這場比賽成為擴張化年代（1961年）以來，第二支在前7局無安打且至少落後5分，最終完成大逆轉贏球的隊伍，上一支是1977年的海盜。

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