MLB》慘吞64年逆轉秀！ 羅里坦言終結者被識破：洋基也沒在掩飾

洋基完成驚天大逆轉。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基在今天被水手強投沃(Bryan Woo)前7局無安打封鎖,不過最終完成大逆轉贏球,水手明星重砲捕手羅里(Cal Raleigh)賽後就直言,自家終結者穆諾茲(Andrés Muñoz)的投球動作早就被識破。

洋基在前7局沒有敲出安打,並以0:5落後水手,洋基在8局破蛋打下3分大局後,9局面對穆諾茲單局敲出3安,選到1次四壞保送,共打回2分追平比數,在10下靠著賈吉(Aaron Judge)的高飛犧牲打橫掃水手。

請繼續往下閱讀...

根據《The Athleitc》報導,在穆諾茲投滑球的時候,洋基二壘跑者就會大動作用手臂畫圈,向打者示意來球是滑球。羅里說道:「他每次在二壘的時候投球都會被破解。很明顯,他們也沒在『掩飾』,我想應該用這個詞吧。這是比賽的一部分,這是我們的工作。我們應該要在系列賽開始時就意識到這點。因為這讓比賽變得很艱難。」

An example of the Yankees catching Andres Munóz tipping. Watch Cody Bellinger at second base at the bottom of the frame. A Yankees source said the club had a tip on Munóz, and Cal Raleigh said it was obvious.



Story w/ @ChrisKirschner



READ: https://t.co/RNs2A90bhf pic.twitter.com/xgYQFH8WZO